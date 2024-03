Rossi elégedett volt a visszatérőkkel és az újonccal

Marco Rossi szövetségi kapitány a törökök 1-0-s legyőzését követően elégedetten beszélt a magyar labdarúgó-válogatottba másfél év után visszatért játékosokról és az újonc Dárdai Mártonról is.



"Dárdai jól beilleszkedett, mondhatnám úgy is, hogy jól fogadták. Remek hozzáállással és személyiséggel érkezett. A védelem akkor hatékony, ha automatizmusok működnek a megszokás szintjén. Ő ebben nagyszerűen helytállt" - értékelte az MTI kérésére a Hertha BSC védőjének teljesítményét a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.



Rossi kifejezetten dicsérte a kapus Gulácsi Pétert is. Ahogy fogalmazott, ő nem a Tiszakécske hálóőre, hanem az RB Leipzigé, ezért nem lehet elvitatni a kvalitásait, így a hosszú kihagyás ellenére sem lepte meg a teljesítménye. Megjegyezte, természetesen posztriválisa, Dibusz Dénes képességei is elvitathatatlanok, aki Gulácsi hiányában több mint egy évig megszakítás nélkül védte nagyszerűen a válogatott kapuját. A címeres mezt Gulácsihoz hasonlóan 2022 szeptembere után magára öltő Schäfer Andrással kapcsolatban pedig azt mondta, "szép mérkőzést hozott le", és reméli, hogy a jövőben elkerülik a sérülések.



"Hatvan meccs egy ilyen nagy múltú nemzeti válogatott kispadján hatalmas elismerés. De a legfontosabb, hogy ilyen sok embert vonz a válogatott még egy barátságos találkozóra is. Ezt szoktam mondani a játékosoknak is, erre legyenek büszkék" - fogalmazott Rossi a mérkőzéssel kapcsolatban. "Próbáltuk lelassítani a törökök letámadásait. Az első félidőben úgy tudtuk kezelni a meccset, ahogy elképzeltük, viszont elöl hiányoztak a villanások. Legyünk őszinték, nem ez volt a támadó hármasunk legjobb estéje".



Az 59 éves tréner szerint a török együttes rendkívül erős az egyéneket tekintve, honfitársa, Vincenzo Montella pedig ehhez hozzáadta a magáét szövetségi kapitányként, mert az ő irányításával nagyobb akarat van a futballistákban, jól támadnak le, ezzel sikerült is nehéz helyzetekbe hozniuk a magyarokat.



"A török csapat szép jövő elé néz Montellával. Kivételes pályafutása volt játékosként, de nem marad el tőle edzőként sem" - mondta Rossi kollégájáról.



Montella a vereség ellenére elégedett volt a török válogatott teljesítményével.



"A magyaroknak sokkal kevesebb lehetőségük volt, mint a korábbi találkozóikon. Jó iramú, fontos és hasznos meccs volt, amelyen strukturálisan jobban futballoztunk, mint az előző találkozónkon. Az eredményt az döntötte el, hogy szerencsétlen szituációban az ellenfél 11-est kapott. Mi ugyan sok helyzetet kihagytunk, de a legfontosabb, hogy sokat is teremtettünk" - értékelt Montella.



A nemzeti együttes legközelebb kedden a koszovói csapatot fogadja barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában.