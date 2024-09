Öt góllal nyert a PMFC a Majos ellen

Szezonbeli ötödik bajnoki sikerét aratta NB III-as labdarúgócsapatunk, amely hazai pályán 5-0-ra nyert a Majos ellen.

Vasárnap délután szikrázó napsütéses időben vívott ismét hazai bajnoki összecsapást NB III-as labdarúgócsapatunk, amely a Dél-Nyugati csoport 8. fordulójában a Majosi SE-t fogadta a PMFC Stadionban. Aczél Zoltán vezetőedzőnk a múlt hétvégén büntetőpárbajban elvesztett kupameccshez képest több helyen változtatott a kezdőnket illetően, aki ezúttal a Helesfay - Preklet, Ikonomou, Füredi, Bor - Bachesz, Rabatin - Tóth, Fejős, Ócsai - Daru összeállításban küldte pályára együttesünket a tolnai zöld-fehérek ellen.

A lehető legjobban indult számunkra a találkozó. A 6. percben Fejős lágyan, balról beívelt szögletét követően tovább csúsztatták a labdát, ami a hosszún üresen találta meg Prekeletet, védőnk pedig senkitől sem zavartava a majosi háló bal alsójába fejelte a játékszert. Nyáron visszatérő hátvédünk szezonbeli első góljával tehát hamar egygólos előnyre tettünk szert, 1-0. A 12. percben Helesfaynak kellett elhárítania el a vendégek veszélyes próbálkozását, Lőrinc 20-ról a léc alá akart bombázni, de rutinos hálóőrünk résen volt és szögletre tolta a labdát.

A 23. percben tovább növeltük előnyünket. Ezúttal is Fejős végezte el a bal oldali sarokrúgást, a labdát a rövidnél Preklet csúsztatta meg, amit Budzsáklia ugyan még hárítani tudott, de a kipattanó Tóth elé került, aki pedig közelről besodorta a játékszert a vizitálók kapujába, 2-0. Támadónk másodszor volt eredményes az idei szezonban. A 28. percben Fejős futott fel a jobb oldalon, a tizenhatos vonalánál elkezdett befelé cselezni, passza egy védő mellett elment, így pont Daru elé gurult a labda, csatárunk első PMFC-gólját jegyezve 10-ről a bal alsóba lőtt, 3-0.

Lehetett még minek tapsolni a félidő végén is, hiszen a 45. percben Daru tört be a tizenhatoson belülre, felnézett, majd visszagurította a labdát, amit a második hullámban érkező Bachesz higgadtan a bal alsóba lőtt, 4-0. Tizenkilenc esztendős, sajátnevelésű középpályásunk a múlt hétvégi Szentlőrinc elleni kupameccs után ezúttal már a bajnokságban is megrúgta első gólját, ezzel pedig összességében magabiztos, négygólos előnyre tettünk szert az első negyvenöt perc során. S ekkor még visszavolt a Majos elleni mérkőzésből legalább ugyanennyi játékidő.

A térfélcserét követően továbbra is mi támadtunk, trénerünk pedig kettőscseréket hajtott végre a frissítés érdekében, rögvest a szünet után előbb Morvai és Zrava, majd pedig valamivel később Vas és Szalánszki érkezett a játéktérre. A 66. percben éppen Morvai iratkozhatott volna fel a góllövőlistára, tizenhatoson belüli kisebb kavarodás végén sajátnevelésű játékosunk ballábas lövése ugyanakkor a jobb alsó mellett szállt el. A 67. minutumban Helesfaynak akadt védenivalója, aki vetődve tolta ki Takács jobb oldali szabadrúgását a rövid alsó sarok elől.

A 70. percben utolsó cserénket is kihasználva Hegedüs állt be. A 81. percben kis híján megbosszulta magát egy pillanatnyi figyelemzavar, Helesfay kirúgására lecsaptak a vendégek, majd pedig távolról a kapunk irányába lőttek, Helesfay visszafutott ugyan, de a játékszer szerencsénkre elgurult a bal kapufa töve mellett. Végül a 88. percben Szalánszki állította be az 5-0-s végeredményt, míg ezzel együtt is NB III-as labdarúgócsapatunk magabiztosan szerezte meg szezonbeli ötödik bajnoki győzelmét. Folytatás szeptember 29-én, vasárnap 16:00-kor a PTE-PEAC ellen.

NB III Dél-Nyugati csoport, 8. forduló

Pécs, PMFC Stadion, 500 néző. Vezette: Kovács (Ring, Havasi-Németh)

PMFC - Majosi SE 5-0 (4-0)

Gsz.: Preklet (6.), Tóth (23.), Daru (28.), Bachesz (45.), Szalánszki (88.)

PMFC: Helesfay - Preklet, Ikonomou, Füredi, Bor - Bachesz (Vas, 59.), Rabatin (Zvara, 46.) - Tóth, Fejős (Hegedüs, 70.), Ócsai (Morvai, 46.) - Daru (Szalánszki, 59.). Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Majosi SE: Budzsáklia - Kovács, Husvéth, Vető (Dávid, 46.), Abért, Stamfel (Takács, 46.) - Hatvani (Szatnkó, 46.), Zsiga - Lőrinc (Horváth, 73.), Balogh (Keresztes, 73.), Szabó Z. Vezetőedző: Varga Balázs.