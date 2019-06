Nemcsak nekem hiányzik apu - Dárdai Pál fiai is játszanak imádott nagyapjuk emlékmeccsén

A PMFC Öregfiúk Egyesület szombaton délután öt óráról id. Dárdai Pál emlékestet szervez a Stadion utcában. Az eseményen a PMFC öregfiúk megmérkőznek a Dárdai Teammel, utóbbi soraiban ifj. Dárdai Pál és gyermekei is pályára lépnek. - Tényleg örülnék, ha sokan kijönnének a meccsre, ki tudja, talán még hagyományt is lehetne teremteni belőle - nyilatkozta a tréner a Nemzeti Sportnak.



A szurkolók számára ingyenesen megtekinthető esemény szombaton délután öt órakor kezdődik a PMFC stadionjában a PMFC öregfiúk és a Dárdai Team gálamérkőzéssel.

A hazai csapatban mások mellett pályára lép Bodnár László, Megyeri Károly, Tomka János, Tököli Attila, Mészáros Ferenc, Jakl Antal, Lőrinc Antal.

A Dárdai Team kapuját Király Gábor őrzi, láthatjuk a pályán ifj. Dárdai Pált és gyermekeit, Löw Zsoltot, Fehér Csabát, Szélesi Zoltánt, Egressy Gábort is.

A mérkőzés után a játékosoktól autogramot kérhetnek a szurkolók.

Az estet sajtótájékoztató zárja fél nyolctól a Rundó Étteremben.

- Amikor megkerestek, hogy Pécsen rendeznének egy emlékestet apu tiszteletére, és szeretettel látnának, azt mondtam, szívesen megyek, de csak abban az esetben, ha nemcsak vacsorázunk és anekdotázunk, hanem játszunk egy meccset is - mondta a Nemzeti Sport megkeresésére a Hertha kispadjáról négy és fél év után felálló, ezen a nyáron a Dream Team irányításával foglalkozó, mostanság a Balatonon pihenő Dárdai Pál. - Minden évben részt veszünk két-három hírverő mérkőzésen, legutóbb Kakasdra voltunk hivatalosak. Jó hangulatban, jó pályán, jó ellenféllel játszottunk, a végén még élő zene is szólt a tiszteletünkre. Ha nem tálaltak fel ezerkétszáz adag töltött káposztát, akkor egyet sem."



Idősebb Dárdai Pál büszkén nézheti odaföntről a fiát és unokáit

Hogy mi lesz a menü szombat este a „harmadik félidő" helyszínéül szolgáló Rundó étteremben, nem tudni, azt viszont igen, hogy a mérkőzést az idősebb Dárdai Pálra emlékező est követi. Jó esély van rá, hogy ez a bizonyos harmadik játékrész hosszabbra nyúlik, mint az első kettő: a tervek szerint a jelenlévők a korabeli fotók mellett idézik fel a Pécsen csak „Öregként" emlegetett Pali bácsi karrierjét. Minden fényképhez társul egy történet - így elevenedik meg egy nagyon jó ember élete.

„Nem csak nekem hiányzik apu - vett mély levegőt Dárdai Pál. - Bárkivel találkozom, azzal kezdi, mennyire hiányzik neki az »Öreg«. Ilyenkor annyit tudok felelni, hogy nekem mondod?! Köszönöm azoknak, akik gondoltak rá, és már előre köszönöm azoknak is, akik eljönnek a meccsre. Az eredmény természetesen nem számít, de azért megsúgom, hogy jó csapatunk lesz. A taktikát nem árulom el, de azt igen, hogy Király Gábor véd, őt a fia, Mátyás váltja. Számíthatok továbbá Lőw Zsoltra, Szélesi Zoltánra, Fehér Csabára és Fehér Attilára is, mint ahogy Kulcsár Árpi is játszik egy félidőt nálunk - egyet meg a hazai csapatban. S van egy titkos fegyverünk: Fogarasi Gergely, aki még futni is tud közülünk. Tibi nagybátyám is bevethető, örök cimborámról, Juhász Zsoltiról nem beszélve, »Baki« barátom pedig az ész ebben a csapatban."

A névsor persze még nem teljes: Dárdai Pál fiai is játszanak imádott nagypapájuk emlékmeccsén.

„Marci és Bence biztosan lehetőséghez jut, Palkónak sajnos begyulladt a füle - mondta Dárdai Pál, mintha csak a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón faggattuk volna. - Palkót Siófokon kezelik, ezúton is köszönöm doktor Czurkó Gézának, hogy mindent megtesz azért, hogy minél hamarabb rendbe jöjjön. Úgy lenne az igazi, ha még Palkó is beszállhatna. Tényleg örülnék, ha sokan kijönnének a meccsre, ki tudja, talán még hagyományt is lehetne teremteni belőle."

Ha valaki, az „Öreg" megérdemelné.