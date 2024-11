Michelisz második lett az első makaói versenyen, s továbbra is vezeti a bajnokságot

Thed Björk aratott győzelmet a TCR World Tour utolsó versenyhétvégéjének első futamán, és öt pontra csökkentette a lemaradását a mögötte befutó, és az egyéni vb-összetettet továbbra is vezető Michelisz Norbert mögött. A dobogó alsó fokára Mikel Azcona állhatott fel a piros zászlós megszakítást is hozó makaói versenyen, számolt be róla a Nemzeti Sport.

Thed Björk szerezte meg a pole pozíciót a négy piros zászlós megszakítást hozó makaói időmérőn, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az év utolsó versenyhétvégéjének első futamán. Az egyéni összetettben tíz pontos lemaradással második svédet Mikel Azcona követte, míg a második sorban Yann Ehrlacher, valamint a vb-éllovas Michelisz Norbert foglalt helyet.

Björk jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést, igaz, Azcona szorosan tapadt rá, és kissé meg is pöckölte hátulról a svédet a harc hevében, mögöttük az egy pozíciót előrelépő Michelisz fordult el, míg hátrébb Ma Csing-hua ragadt a rajtrácson, akit eltaláltak, így számára véget ért a futam. Noha ez az eset még nem vont maga után azonnali megszakítást, nem sokkal később lendült a piros zászló, miután látványos tömegbaleset alakult, amiben többek között a hatodik helyről induló Esteban Guerrieri is áldozatul esett.

A hosszabb leállás után Björk, Azcona, Michelisz, Ehrlacher és Néstor Girolami sorrendben jött el az első ötös a biztonsági autó mögött, amely a kör végén kiállt a mezőny éléről. Björk az újraindításnál is megtartotta a vezetést, mögötte azonban helycsere történt, hiszen Azcona átengedte a második pozíciót a címvédésért küzdő Michelisznek, negyedikként Ehrlacher jött el, míg Girolami maradt az ötödik.

Míg Björk el tudott lépni az élen, és Michelisznek is sikerült lélegzethez jutnia mögötte, a harmadik helyért csata alakult ki, hiszen Ehrlacher igyekezett nyomást helyezni Azconára. A francia ugyanakkor nem igazán tudott előzési pozícióba kerülni, és hamarosan kissé le is szakadt a spanyol vetélytársáról, így beállt a sorrend az első négyesben. Mögöttük felzárkózó Rob Huff szolgáltatta az izgalmakat, aki folyamatosan lopta a távolságot Girolami mögött, és néhány körrel a vége előtt meg is érkezett az argentinra.

A folytatásban azonban már nem történt pozíciócsere az élmezőnyben: a pole pozícióból induló és végig vezető Björk magabiztos győzelmet aratott az első makaói futamon, és öt pontra csökkentette a lemaradását a mögötte befutó, és az összetett továbbra is vezető Michelisz mögött. Harmadikként Azcona látta meg a kockás zászlót, majd Ehrlacher, Girolami, Huff, Dusan Borkovics sorrendben zárt a top 7, míg az első tízes sorát három helyi versenyző tette teljessé.

Folytatás vasárnap közép-európai idő szerint 3 óra 55 perckor a második versennyel.

A BAJNOKSÁG ÉLMEZŐNYE

1. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 305 pont

2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 300 pont

3. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 279 pont

4. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai) 279 pont

5. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) 266 pont