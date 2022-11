Megőrizte veretlenségét a PMFC, egy pontot hoztak el az MTK otthonából

Vasárnap ismét döntetlent játszott a PMFC a labdarúgó másodosztályban. Ezúttal Budapestről, az Új Hidegkuti Nándor Stadionból hoztak el egy pontot a pécsiek.

omoly pécsi helyzetekkel indult a rangadó, majd az MTK is felvette a ritmust, és még nem telt el húsz perc, amikor Stieber Zoltán pontos tekerésével megszerezte a vezetést a hazai csapat. Nem sokkal később a túloldalon Hadaró Valentin lőtte ki a jobb felső sarkot. Az első félidő a továbbiakban is lendületes, mozgalmas játékot hozott, a második 45 percben viszont kicsit visszaesett a színvonal. A vendégcsapat tíz emberrel fejezte be a mérkőzést.



A pontosztozkodással a PMFC maradt a második, az MTK pedig a harmadik helyen, és a Pécs továbbra is őrzi veretlenségét.

Merkantil Bank Liga, 17. forduló

MTK Budapest - PMFC 1-1 (1-1)

Gólszerzők: Stieber (18.), illetve Hadaró (27.)