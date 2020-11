Megjelent a kormányhatározat az új pécsi stadionról – 8000 fős aréna épül a városban

Újabb jelentős lépés történt a Pécsre tervezett stadionnal kapcsolatban. A Magyar Közlönyben szerda éjszaka jelent meg a kormányhatározat arról, hogy a kabinet elkötelezett a városi sportinfrastruktúra és sportág-fejlesztési program támogatása mellett. Döntés született arról, hogy a PMFC arénája 8000 fő befogadására lesz alkalmas, és megfelel majd az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szigorú előírásainak. A létesítmény gyakorlatilag bármilyen mérkőzés megrendezésére alkalmas lesz, kivéve például a Bajnokok Ligája döntőjét.



Mint arról korábban beszámoltunk, október végén a kormány úgy döntött, hogy támogatja egyrészt az új pécsi stadion megépítését, illetve eldőlt, hogy az állam 800 millió forintos plusztámogatást biztosít az idősebb Dárdai Pál nevét viselő labdarúgó akadémia építésének befejezésére.



Szerda éjszaka a Magyar Közlönyben megjelent a stadionnal kapcsolatos határozat. Ebben rögzítették, hogy a kormány „elkötelezett a pécsi városi sportinfrastruktúra és sportág-fejlesztési program támogatása mellett". Mint az a jogi szövegben olvasható, a kabinet „egyetért azzal, hogy Pécsett egy új, 8000 fő befogadására alkalmas, UEFA 4. kategóriájú stadion létesüljön".

Az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós azt a feladatot kapta, hogy készítsen előterjesztést a beruházás előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről.

Az UEFA negyedik kategóriája azt jelenti, hogy amennyiben a PMFC megtáltosodik az előttünk álló években, és jogot szerez arra, hogy az Európa-liga vagy akár a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhasson, a mérkőzéseket az új pécsi arénában játszhatná le. Sőt, a stadion lényegében a legszigorúbb előírásoknak is megfelel, ennél már csak az olyan létesítmények vannak magasabb kategóriában, mint például a 67 ezer néző befogadására alkalmas Puskás Aréna, amely az európai kupasorozatok döntőit is vendégül láthatja.



Az Európai Labdarúgó-szövetség szabályai alapján az új pécsi létesítménynek legalább 8000 ülőhellyel kell rendelkeznie, valamint többek között egy 400 négyzetméteres, a VIP-nézők vendéglátására létrehozott területet, a televíziósok számára pedig két stúdiót is ki kell majd alakítani.

A stadion helyszínéről egyelőre nem hoztak döntést, ám úgy tudjuk, jó esély van arra, hogy az aréna Pécs nyugati oldalán, a Bolgárkert városrészben kap helyet. Ha valóban így határoznak a szakemberek, egymáshoz közel működhet a labdarúgó akadémia és az aréna.

Az építkezés pontos költségeit a megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza majd.

Információink szerint - illetve a hasonló hazai létesítményekre szánt összegeket alapul véve - körülbelül 22 milliárd forintba kerül majd a teljes pécsi beruházás.



Az infrastruktúra fejlesztése a várakozások szerint alaposan felpörgeti majd a baranyai gazdaságot, hiszen helyi vállalkozások juthatnak megrendelésekhez illetve számos munkahely jön létre.





Képünkön a PMFC-stadion látványterve látható.