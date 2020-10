Hoppál Péter: döntött a kormány, megépül a PMFC új stadionja és a Dárdai Akadémia

A szerdai kormányülésen döntöttek arról, hogy támogatják a Pécsre tervezett új stadion megépítését. Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő érdeklődésünkre úgy nyilatkozott, a jelenleg félkész állapotban lévő Dárdai Labdarúgó Akadémia befejezésére további 800 millió forintot biztosítanak állami forrásból.





Egyre inkább úgy tűnik, hogy megvalósul a PMFC szurkolóinak régi álma, és végre modern létesítményt kapnak a drukkerek és a csapat is.



Hoppál Péter munkatársunknak elmondta, a szerdai kormányülésen két döntés született a pécsi sportfejlesztésekkel kapcsolatban. Egyrészt határoztak arról, hogy a kabinet támogatja, hogy állami forrásból új stadion épüljön a városban, másrészt a Dárdai Labdarúgó Akadémia befejezésére 800 millió forintot biztosítanak a központi költségvetésből.

Mint megtudtuk, a stadionnal kapcsolatban egy kormány-előterjesztés tartalmazza majd a részleteket. A dokumentum része lesz többek között a megvalósíthatósági tanulmány a helyszínnel és a várható költségekkel együtt.Ami a kovácstelepi Id. Dárdai Pál Utánpótlás Labdarúgó Akadémiát illeti, Hoppál Péter hangsúlyozta, hosszú hónapokig tartó tárgyalássorozat eredménye, hogy a kormány biztosítja a 800 millió forintos pluszforrást a félkész állapotban lévő létesítmény befejezéséhez.- Nemrég határoztak arról, hogy az új pécsi vásárcsarnok megépítéséhez további több mint 400 millió forintot ad a kormány, így a napokban összesen nagyjából 1,2 milliárd forint rendkívüli támogatásról döntöttek, amely pécsi beruházások többletköltségeire érkezik - összegezte az országgyűlési képviselő.A Dárdai Akadémia befejezésére adott 800 millió forint azért is számít jelentős eredménynek, mert a kormány a vírushelyzet miatt befagyasztotta a sportfejlesztési támogatásokat.Az új PMFC-stadion már az építésekor is élénkítheti a baranyai gazdaságot, a létesítményben pedig nemcsak futballmérkőzéseket, hanem egyéb sporteseményeket és kulturális rendezvényeket is tarthatnak majd.



Képünkön a stadion látványterve látható.