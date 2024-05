Mátyus János máris vette a kalapját, elhagyta a vele kiesett PMFC-t

A PMFC vezetőedzői posztjáról leköszönő Mátyus János búcsúzóul a szurkolóknak is üzent, közölte honlapján az egyesület.

Május 31-én lejáró megbízatását követően távozik a PMFC kispadjáról Mátyus János, aki februárban nehéz helyzetben vette át a csapat irányítását, s bár a Merkantil Bank Liga 2023/24-es szezonjának utolsó fordulójáig nyílt még esély a bennmaradás kiharcolására, végül nem sikerült elérni a másodosztályú tagság megőrzését.

A PMFC leköszönő vezetőedzője búcsúzójában kiemelte, megható szeretet és tisztelet övezte pécsi munkássága során. A 49 esztendős szakember hozzátette, a szíve mélyéből a legjobbakat kívánja a klubnak és a szurkolóknak.

- Nagy reményekkel érkeztem Pécsre, annak ellenére is, hogy nehéz helyzetben vettem át a csapatot. Eddigi pályafutásom során szinte maradéktalanul sikerült elvégeznem a rám bízott bennmaradás kivívását, amelyben a PMFC esetében is az utolsó másodpercig bíztam. Borzasztóan sajnálom, hogy nem tudtuk megőrizni másodosztályú tagságunkat, amit én is csalódásként élek meg - fogalmazott Mátyus János. - Megtisztelő volt ennél a komoly múltú csapatnál dolgozni. Megható szeretet és tisztelet vett körül szerte a városban, még úgy is, hogy nem jöttek az eredmények. Szeretném ezúton is a köszönetemet kifejezni a klub vezetőinek, dolgozóinak, a stábtagoknak, a játékosoknak és kiváltképpen a szurkolóknak. A szívem mélyéből a lehető legjobbakat kívánom a PMFC-nek és minden egyes pécsi szimpatizánsnak!