Magyar edzője lesz a Bayern Münchennek

A Bayern München labdarúgócsapatánál is Lőw Zsolt lesz Thomas Tuchel vezetőedző egyik másodedzője.



Erről szombati hivatalos bemutatásakor beszélt a német tréner, aki a pénteken közös megegyezéssel távozott Julian Nagelsmannt követi a kispadon.



"A stábom sem volt felkészülve arra, hogy minden ilyen gyorsan történik majd, köszönet jár a családtagoknak is a rugalmasságukért. Arno Michel és Lőw Zsolt is velem tart, velük már több mint tíz éve dolgozok együtt. És szeretném még Anthony Barryt is idecsábítani, ő jelenleg még a Chelsea alkalmazásában van" - fogalmazott a 49 éves Tuchel, aki legutóbb - Lőw Zsolttal együtt - a Chelsea-nél dolgozott, 2021-ben Bajnokok Ligáját nyert a londoni együttessel, korábban pedig a Paris Saint-Germaint irányította magyar kollégájával együtt.



A német szakember és stábja először hétfőn tart edzést a bajoroknál.