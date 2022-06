Lépésváltás a PMFC-nél: az új edző mellett az ügyvezető is új lehet, sportigazgató is érkezhet Frissítve: 2022. június 29. szerda 16:51

A PMFC-nél egyelőre még tart a hírzárlat, semmilyen érdemi információt nem adnak a már folyamatban lévő változásokról, Lelkük rajta, ám cserébe mi sem mondhatjuk meg, honnan tudjuk, hogy Weitner Ádám lehet az új vezetőedző az NB II-es alakulatnál. Más változásokról is szól a zuhanyhíradó, ezek egy részét cikkünk megjelenését követően a klub többségi tulajdonosa megerősítette.

Amikor véglegesen eldőlt, hogy a korábbi vezetőedző, Vas László távozik a piros-feketék vezetőedzői székéből, nagyjából akkor kezdődött meg a találgatás arról, ki lehet a követője. Vadabbnál vadabb teóriák is születtek, egyesek még a Stadion utca környékén méltán népszerű Márton Gábor nevét is bedobták a köztudatba.



Mivel rengeteg volt a feltételezés, ezért kénytelek voltunk magunkat villanyoszlopnak álcázni, aztán a klubház bejárata előtt várakozni. Figyelni, kik adják egymás kezébe a kilincset. Ennek meg is lett az eredménye.



Az ügyvezetői posztot eddig betöltő Kránicz Ákos távozhat az ügyvezetői állásból. Őt adott esetben Győri János válthatja, aki évekkel korábban, még az NB I-ben, volt már hasonló poszton. Igaz, akkoriban még Matyi Dezsőt jegyezték tulajdonosnak. Az egykori válogatott labdarúgó nem mellesleg otthonosan mozog a foci világában, ráadásul a Magyar Labdarúgó-szövetségben (MLSZ) jó kapcsolati tőkével rendelkezik. Nem szükséges mindenkinek bemutatkoznia, ha feltűnik Budapesten.



Az utánpótlás szakmai igazgatói munkát eddig Kulcsár Árpád látta el. Ha vele mégsem sikerülne dűlőre jutnia a tulajdonosnak, akkor Szabó Zsolt lehet az utódja. Az ő neve sem lehet ismeretlen a futballban jártasak körében, hiszen régebben viselte a PMFC mezét, megfordult más NB I-es alakulatoknál is, még aktív korában.



Hallottuk azt is, hogy a most visszavonult, korábbi válogatott labdarúgó, Elekes Ákos is szerepet kaphat Pécsett, korábban ő maga nyilatkozta, hogy szívesen dolgozna sportigazgatóként.



De talán a legizgalmasabb dolog a vezetőedző személye. Nos, Pécsett tűnt fel Weitner Ádám, ő korábban Győrött, a Vasasnál, Gyirmóton, Tatabányán, meg számos más helyen rúgta a bőrt. Aztán edzőnek állt, legutóbb Pápán tevékenykedett, de már Pécsett bukkant fel, viszonylag magas testalkatával. Játékosként, 39 évesen már aligha jöhetne számításba. Marad tehát a jogos feltételezés, hogy ő vezényelheti a gárdát a következő bajnokságban.



Erre, a dolgokra rálátással bíró informátorunk szerint is adott minden esély.



Tépelődésre csupán az adhat okot, hogy nyáron meghatározó futballisták távoztak Pécsről. Jelenleg nem túl acélos a keret, velük csupán szerényebb célokat lehetne megvalósítani. De igazolni még érdemes, mondjuk az új főnök elképzeléseinek megfelelően.



Mostantól tehát érdemes ismét árgus szemekkel követni a világhálós történéseket. Aztán összevetni az itt olvasottakkal. De azt érdemes megjegyezni, a magyar labdarúgásban ritkán marad minden titokban!



A Pécsi MFC-nél érdeklődésünkre azt mondták, mindent, ami fontos lehet a drukkerek számára, azt az együttes világhálós oldalán fogják bejelenteni. Addig az információkat sem megerősíteni, sem megcáfolni nem kívánják.

FRISSÍTVE: A PMFC többségi tulajdonosa a klub honlapján megerősítette a személyi változások egy részét:

"György Tamás, többségi tulajdonos értékelte a PMFC közelmúltját, az előző szezonját, és jelenét:

Három évvel ezelőtt kezdtük meg szerepvállalásunkat a pécsi labdarúgásban, az első évünkben szponzorként, majd a második évtől többségi tulajdonosként. Érkezésünkkor a pécsi labdarúgás romokban hevert, minden szempontból. A helyzet felmérése után meghatároztuk a klub jövőképét, rövid, közép és hosszútávú céljait. Ezen célok elérése érdekében a fokozatos építkezés elve mellett biztosítjuk a klub anyagi stabilitását, az infrastruktúra folyamatos fejlesztését, a szükséges szakmai hátteret, és nem utolsó sorban a működtetéshez elengedhetetlen operatív szervezetet. Azt gondoljuk, hogy minden területen szépen haladunk, de vannak pontok, időszakok, ahol következtetéseket kell levonni és döntéseket hozni.

Kicsit mélyebben:

Anyagi stabilitást tekintve, ígéretünkhöz híven a múltban és a jövőben is biztosítjuk a célokhoz szükséges és megfelelő forrásokat. Az infrastruktúra kérdéskörében nagy előrelépés volt, hogy használatba vettük az id. Dárdai Pál Edzőközpontot, és továbbra is azon dolgozunk, hogy közép-hosszú távon megépüljön a Pécs városához méltó labdarúgó stadion.

A szakmai oldal talán mindig a legnehezebb.

Az gondoljuk, hogy ezen a téren nagy fejlődésre van szüksége a teljes magyar, így a pécsi labdarúgásnak is, de már vannak biztató jelek. Hosszú távon gondolkodunk, de sok esetben a rövidtávú eredmények feledtetik a valódi céljainkat ezt pro és kontra is elmondhatjuk.

Ez sok esetben zavart okozhat a rendszerben. Ha csak a felnőtt csapat eredményeit nézzük az első 3 évünkkel elégedettek lehetünk.

Az első két év, a feljutás az NB III-ból és az első éves NB II-es idényünk kimagasló volt és véleményünk szerint az elmúlt szezon hozta a realitást, ezt persze szurkolói szemmel nehéz megemészteni.

A pécsi szurkolók ki vannak éhezve a minőségi focira, kimagaslóan támogatják a csapatot és feltétlen szükséges a szerepük a következőkben is. Ezért is fontos számunkra, hogy ki tudjuk Őket szolgálni.

Szervezeti oldalon is sokat fejlődtünk, jók a lehetőségeink, hogy megfelelő szakembereket alkalmazzunk, de itt is le kellett vonnunk a következtetéseket és egyfajta megújulás mellett döntöttünk, mind szakmai, mind operatív irányítási oldalon.

Lényegi változás lesz az életünkben, hogy a PMFC NKft. ügyvezetői pozíciójából közös megegyezéssel távozik Kránicz Ákos és a helyét Győri János veszi át a jövőben. Ákosnak köszönjük szépen az elmúlt időszakban a pécsi labdarúgásért tett erőfeszítéseit és sok sikert kívánunk Neki a továbbiakban.

A többségi tulajdonosi képviseletet az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is Csúri Csaba látja el. Szakmai oldalt nézve nem folytatjuk a közös munkát Kulcsár Árpád sportigazgatóval, akinek szintén köszönjük az elmúlt évek munkáját és sok sikert kívánunk neki a jövőben.

Vezetőedzői poszton elmondható, hogy Vas László 2022.06.30-án lejáró szerződését nem hosszabbítottuk meg, melyről már korábban adtunk tájékoztatást. 2022.07.01-től a PMFC új vezetőedzője hivatalosan is a pécsi születésű Weitner Ádám lesz, akinek sok sikert kívánunk a munkához."