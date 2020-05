Lehet, hogy az NB II-ben is lesz Szentlőrinc - PMFC összecsapás

Az már eldőlt, hogy a PMFC a másodosztályban folytathatja, erre azonban a Szentlőrincnek is esélye van.

A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfői döntése értelmében az NB I és a Magyar Kupa nemsokára folytatódik, az NB II-t és az NB III-at azonban befejezettnek tekintik.

"A kiírás elveit követve, a félbemaradt bajnokságok záró táblázata alapján jelölik ki a feljutókat és a kiesőket, valamint a megyei első osztályokból a feljutókat az NB III-ba".

Ez a PMFC számára a másodosztályú tagságot jelenti.

A Nyugati csoport élén álló Érdi VSE ugyanakkor hivatalos honlapján jelentette be, hogy bár a pályán kivívta a feljutást, nem tudja vállalni az osztályváltást, ami azt jelenti, hogy a legjobb csoportmásodik előtt megnyílhat az út a feljutásra.

Ez pedig a Szentlőrinc SE.

- Erről a hírről természetesen már mi is hallottunk, többen is kerestek ez ügyben, de hivatalos értesítést nyilván még nem kaptunk - fogalmazott Kovácsevics Csaba, a Szentlőrinc SE szakosztályvezetője a klub honlapján. - Ha kapunk, akkor megvizsgáljuk, átgondoljuk, miképp tudnánk élni az NB II-es szereplés lehetőségével. Az biztos, hogy minden tőlünk telhetőt megtennénk azért, hogy felnőtt csapatunk a második vonalba kerüljön, hiszen ezért küzdöttünk a szezon során, s ezért is adtunk be licenckérelmet az NB II-re is.