Kilencet vágott horvát ellenfelének a PMFC

Harmadik téli edzőmeccsét is sikerrel vette a PMFC, amely szombaton a horvát NK Borac együttesét győzte le 9-0-ra.

A Majosi SE elleni 6-0-s, illetve a Kozármisleny FC felett aratott 4-1-es győzelmét követően harmadik téli felkészülési mérkőzését is megnyerte a PMFC NB III-as labdarúgócsapata, amely szombat délután a horvát negyedik vonalban vitézkedő NK Borac gárdáját látta vendégül szépszámú érdeklődő előtt a Stadion utcai műfüves pályán.

Az ezúttal tiszta feketében játszó pécsiek Geiger Norbert góljával már az összecsapás 3. percében megszerezték a vezetést, 1-0. Nem sokkal utána, az 5. minutumban pedig egy gyorsan elvégzett szögletet követően Koller Krisztián tudott betalálni, 2-0. Vas László tanítványainak ötletes, támadószellemű játékának a továbbiakban is meglett az eredménye.

A 16. minutumban jó helyről, úgy 18 méterről végezhettek szabadrúgást a mecsekaljaiak, a labda mögé a remek rúgótechnikával megáldott Kálmán Szilárd állt, aki kegyetlenül bevarrta a játékszert a vendégek hálójának jobb felébe, 3-0. A 27. percben Kondor Kristóf löketét ugyan hárítani tudta a horvátok kapusa, a kipattanót viszont az érkező Katona Levente értékesítette, 4-0.

A góleső és a szurkolók szórakoztatása ezzel még koránt sem ért véget, hiszen egy látványos egyéni akciónak köszönhetően tovább növelték előnyüket a házigazdák. A 32. minutumban Fujsz Richárd kapott labdát a bal szélen, majd a tizenhatos előtt majdhogynem keresztbe elrobogva a kapu irányába vezette tovább a játékszert, amit aztán 10-ről a bal alsóba helyezett el, 5-0.

A félidő előtt nem sokkal megint zördült a hercegszőlőiek hálója. A 41. percben Kálmán Szilárd jobbról elvégzett sarokrúgását a kapu előterében várakozó Koller Krisztián senkitől sem zavartatva fejelhette be, 6-0. Így aztán az első játékrész során nem csak gyors és kombinatív futballal rukkoltak elő a pécsiek, hanem látványos találatokkal is.

A fordulást követően sem változtak az erőviszonyok, sőt, az 50. percben Kálmán Szilárd is duplázni tudott, aki ezúttal is egy pazar szabadrúgásgóllal jelentkezett, 7-0. Az 58. percben a Tiszakécske alakulatától próbajátékra érkező Juhász László is kivette a maga részét, 8-0. A végeredményt pedig a mesterhármasig jutó Kálmán Szilárd állította be a 85. percben, 9-0.

A horvát NK Borac elleni nagyarányú sikerének köszönhetően továbbra is hibátlan felkészülési mérleggel rendelkezik a PMFC alakulata. Vas László tanítványaira a jövő hét folyamán is intenzív munka vár, valamint két edzőmeccs is. A piros-feketék február 6-án, szerdán 18:00 órakor a PVSK otthonába lépnek pályára, február 9-én, 11:00-kor pedig a Bonyhád VLC-t fogadják.

Felkészülési mérkőzés

Pécs, Stadion utcai műfüves pálya, 100 néző.



PMFC - NK Borac 9-0 (6-0)

Gsz.: Geiger (3.), Koller (5., 41.), Kálmán (16., 50., 85.), Katona (27.), Fujsz (32.), Juhász L. (58.).

PMFC 1. félidő: Kovács - Valkovszki, Romic, Erdős, Katona - Kálmán, Koller, Geiger, Fujsz - Juhász L., Kondor.

PMFC 2. félidő: Somogyi - Széles, Romic, Erdős, Katona - Juhász L., Juhász Gy., Kálmán, Kiss - Kondor (Gellén, 60.), Péter. Vezetőedző: Vas László.