Hétvégén jön a Mecsek-rali - Látványos versenyt és nagyon sok nézőt várnak

Látványos, izgalmas versenyre és sok nézőre számítanak a szervezők az 54. Mecsek-ralin - egyben FIA Historic Európa-bajnoki futamon -, amelyre pénteken és szombaton kerül sor Pécsett és környékén.

Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke kedden a baranyai megyeszékhelyen megtartott sajtótájékoztatón azt mondta: a versenyzők már nagyon várják a rendhagyóan nem ősszel, hanem nyáron rendezendő mecseki futamot.

"Jó Pécsre jönni, a versenyzők szeretik azt a fogadtatást, amiben itt részük van" - jegyezte meg.



A szövetségi elnök utalva arra, hogy a magyar bajnokság negyedik futamán neves külföldi versenyzők, köztük a világbajnokság WRC2-es kategóriájában címvédő Mads Ostberg, Torstein Eriksen, valamint a Jan Kopeczky, Jan Hlousek duó is megméretteti magát, azt közölte: az eddigi tapasztalatok szerint a magyarok tudják tartani velük a tempót, ami bizonyítja, a hazai bajnokság európai szinten van.



Oláh Gyárfás sajnálatát fejezte ki, hogy a pandémia miatt tavaly elmaradt a Mecsek-rali, mert "ez egy olyan verseny, amely mindig nagy figyelmet kap".



Berényi Ákos, az MNASZ rali szakágának vezetője örömének adott hangot, hogy Pécs és a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (PSN) a 2020. évi elmaradt futam után belevágott a szervezésbe. Úgy vélte, a versenyre nagy szükség van, ezt a nevezők és a nézők magas létszáma is igazolni fogja.



A tavaly abszolútban bajnoki ezüstérmes Turán Frigyes kiemelte, hogy a verseny első napján éjszakai gyorsasági futamot is rendeznek. Jelezte, hogy az érdeklődőknek a vasárnapi árpádtetői szakaszok lesznek azok, ahol a versenyt a legtöbb helyen, a lehető legbiztonságosabb körülmények között lehet nézni.



Kitért rá, hogy a külföldi résztvevőkkel még erősebbé vált a hazai bajnokság. "Nagy büszkeség, ha magunk mögött látjuk őket az eredménylistán" - fogalmazott a Shell Helix Ultra csapatának versenyzője, aki szerint a magyaroknak előny, hogy jobban ismerik a pályákat, a neves külföldi versenyzőknek ugyanakkor több lehetőségük van tesztelni az idény során.



Bernáth Miklós, a PSN Zrt. vezérigazgató-helyettese azt mondta: a versenyen a hagyományok őrzése mellett a fenntarthatóság is fontos szempont, így a felvezetésben elektromos autók is részt vesznek. Egyúttal arra kérte a sportág rajongóit, ne szemeteljenek, óvják a környezetet.



"A verseny idején a város főterén, a Széchenyi téren folyamatosan programokkal, köztük veteránautó-kiállítással és koncerttel is várjuk a látogatókat" - jegyezte meg.

Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármestere elmondta, a verseny több mint félszáz éves történetében a tavalyit megelőzően csak egyszer fordult elő, hogy elmaradt a Mecsek-rali.



Hangsúlyozta, az idei megmérettetés része a város újranyitásának. "Szeretnénk minél több embert vendégül látni, a rali nyüzsgést, pörgést szokott hozni, legyen így most is" - mondta, és jelezte, folyamatosan nő a szállásfoglalások száma, egyben arra kérte a látogatókat, ha tehetik, a verseny mellett nézzék meg Pécs belvárosát is.



A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a futamon több mint százan indulnak, ebből több mint húszan a historic kategóriában, amely az eddigi legnépesebb mezőny a Mecsek-ralin ebben a géposztályban.



Előfutóként láthatja a közönség a Ranga Péter, Büki Ernő párost, amely ugyanolyan kinézetű Subaru Impreza autóban ül majd, mint a 20 évvel ezelőtt elhunyt hatszoros magyar bajnok, háromszoros Eb-futamgyőztes Ranga László. A részvétellel rá emlékeznek.

Képünk archív felvétel.