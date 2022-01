Győzelemmel indította a tavaszi szezont a PMFC, megnyerte a megyei rangadót

A Szentlőrinc elleni hazai idénynyitó verőfényes napsütésben indult, amit azonban sajnálatos módon beárnyékolt a B-közép vezetőjének, Károlyi „Hajas" Dániel tragikus hirtelenséggel bekövetkezett elvesztése, akinek emléke előtt egy perces gyászszünettel adóztak a csapatok és a szép számmal kilátogató drukkerek.

A fehér mezes szentlőricniek ellen két új debütálót köszönthettük, ugyanis Nikitscher és Zsemlye is egyből a kezdőben kapott helyet.

Akaratunkat már a találkozó elején sikerült érvényesítenünk, így a várakozásoknak megfelelően küzdelmes játékkal telt a baranyai derbi első negyedórája. A 15. percben aztán Adamcsek zseniális szabadrúgásával megszereztük a vezetést, támadónk 26-ról elvégzett szabadrúgása jobb kapufáról vágódott a hálóba, Prokop hiába vetődött jó irányba, nem tudta hárítani az erővel a kapuba csavarodó labdát, 1-0.

Ezután a vendégek lendültek ellentámadásba, előbb Biben kísérlete kerülte el a felső lécünket, majd kicsivel később Havas közeli lövését blokkolta Rácz. A 34. percben Geigert buktatták szabálytalanul a tizenhatos előterében, a játékvezető azonban másként látta az esetet. A bedobás jól szállt be a szentlőrinciek kapuja elé, Rácz a hálóba is belsőzte a játékszert, de az asszisztens már beintette a lest. Két minutummal később Adamcsak balról, távolról ívelte be a labdát, amit a hosszúnál Zsemlye fejelt le, ám az ellenfél kapusa résen volt.

A 43. percben Adamcsekhez került a labda, aki az alapvonal közeléből, meglehetősen éles szögből próbálkozott, a rövidnél elvetődő Prokop viszont hárított. A szünetre nem változott az eredmény A félidő során a kezdőkörben került sor stadionújságunk, a Made in PMFC Vigyél haza! nevű őszi játékunk ünnepélyes díjátadója, a kreatív pályaműveket beküldő négy szerencsés nyertesnek Papp András, a Made in Pécs főszerkesztője, valamint Kránicz Ákos, a PMFC ügyvezető igazgatója adta át az értékes nyereményeket.

A második félidőt változatlan összeállításban folytattuk, mígnem Vas László vezetőedzőnk a 60. percben hajtotta végre első cserénket, Geiger helyett Kónya lépett pályára, aki a visszatérési protokoll elvégzése után szombaton kapott engedélyt az orvosi stábtól a játékra. A 65. percben Adamcsek tört kapura a jobb oldalon, lövése egy szentlőrinci lábon irányt váltott, Prokop azonban réses volt és megfogta a labdát. A 70. percben Kónya készítette le a játékszert Zsemlyének, új igazolásunk lövése veszélyesen szállt el a felsőléc felett.

A 73. minutumban ismét nagy helyzet adódott, Króner kapott remek labdát a jobb kapufa tövénél, ám túl sok fehérmezes vette körül, így aztán Prokop feltudta szedni a labdát hátvédünk elől. Az utolsó negyedórában is a küzdelem dominált, majd a 86. percben ismét cserét hajtottunk végre, a hajrára beálló Bíró váltotta gólszerzőnket, Adamcseket. A végére nem változott az eredmény, pedig a becserélt Svedyuk közel állt hozzá, így fontos, 1-0-s győzelemmel indítottuk a tavaszi szezont. Sikerünket Károlyi Dánielnek ajánljuk, nyugodjék békében!

Merkantil Bank Liga, 21. forduló

Pécs, PMFC Stadion. 1200 néző. Vezette: Derdák (Kulman, Király)



PMFC - Szentlőrinc 1-0 (1-0)

Gsz.: Adamcsek (15.)

PMFC: Helesfay - Sági (Svedyuk, 95.), Rácz, Króner, Preklet, Katona - Futó, Nikitscher, Zsemlye - Geiger (Kónya, 60.), Adamcsek (Bíró, 86.). Vezetőedző: Vas László.

Szentlőrinc: Prokop - Erdélyi, Keresztes., Hesz, Tamás (Kiss-Szemán 83.), Nagy - Harsányi (Grumics, 65.), Havas, Jancsó (Drijo, 46.), Biben - Bányai. Vezetőedző: Sluka Marián.