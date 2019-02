Fradistákkal erősített a PVSK-Mecsek Füszért

Másfél éves szerződést kötött a PVSK-Mecsek Füszért OB I-es vízilabdacsapatával két tehetséges fradista, Gál Dávid és Turnai András a középszakaszban már Lukács Gergely vezetőedző rendelkezésére állhat.



Fontos együttműködési megállapodást kötött az FTC-Telekom Waterpolo és a PVSK-Mecsek Füszért, amelyről De Blasio Domenico szakosztályvezető számolt be:



- Nagyon nagy előrelépésnek tartom, hogy egy olyan kimagasló eredményekkel és nagy múlttal rendelkező klubbal sikerült együttműködési megállapodást kötnünk, mint a Ferencváros. A két együttes vezetősége abban állapodott meg, hogy azok a tehetséges és értékes fiatalok, akik nem mindig férnek be a tizennégyes keretbe, lehetőséget kapnak a pécsi gárdánál az OB I-es szereplésre, ami mindkét félnek jó. Azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy a Ferencváros ezzel a lépésével elismeri annak a szakmai munkának a minőségét, ami Pécsett zajlik, hiszen a pécsi szakemberekre bízza a játékosai fejlődését a következő másfél évben - fogalmazott a szakosztályvezető.



A két új pécsi igazolás, Gál Dávid és Turnai András már bemutatkozott az OB I-ben, mindketten abban bíznak, hogy hozzá tudják segíteni a PVSK-Mecsek Füszértet a minél jobb helyezések eléréséhez a bajnokság hátralévő részében és a következő szezonban is.



- Amikor megtudtam, hogy nagy valószínűséggel a pécsi csapatban fogok játszani, elkezdtem követni a gárda eredményeit és megtetszett a dinamikus játékuk. Egy összeszokott és fiatal játékoskeret a Pécsé, több pólóst is ismerek már korábbról, még utánpótlás szinten játszottunk egymás ellen, így annyira nem is volt nehéz a váltás. Elsősorban a kapás oldalon erősítem a csapatot, de rosszkézen is tudok játszani. Azt gondolom, hogy gyorsan tudok reagálni a helyzetekre, ez védekezésben és támadásban is a csapat hasznára lehet - fogalmazott Gál Dávid.



Turnai András is figyelemmel követte a PVSK-Mecsek Füszért eredményeit, tapasztalatai szerint komoly munka folyik a pécsi vízilabdában, ezért is választotta Lukács Gergely együttesét.



- Komoly csapatok ellen is jól szerepelt a Pécs, oda-vissza meg tudták verni a BVSC-t, ez önmagáért beszél. A PVSK-Mecsek Füszértet az teszi igazi csapattá, hogy nagyon jó és szimpatikus játékerőt képvisel, mindenki tisztában van a feladatával és a legjobb tudásához mérten teljesít a meccseken. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a csapat hasznos tagja lehessek edzéseken és a mérkőzéseken is - fogalmazott a szintén a Ferencvárosnál nevelkedett játékos.