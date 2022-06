Elrajtol az 55. Mecsek-rali, parázs küzdelmet, különleges autókat láthatunk

Várhatóan nagy csatát vívnak majd egymással a hazai élmezőny tagjai a Mercarius rali országos bajnokság idei negyedik futamán, a pénteken és szombaton sorra kerülő 55. Mecsek-ralin, amely a klasszikus versenyautókat felvonultató Historic kategória mezőnyének Európa-bajnoki viadal lesz.

Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke az MTI-nek azt mondta, valóban különleges klasszikus raliautókat láthatnak majd a nézők a Historic Eb mezőnyében. Kiemelte, nagy megtiszteltetés és sportszakmai siker, hogy a kategória kontinensbajnoki futamának hosszú évek óta otthont adhat Pécs.



"A magyar bajnokságban parázs küzdelemre van kilátás, szoros a verseny az összetettben, ezért is számítunk nagyon izgalmas viadalra" - nyilatkozta a sportvezető, egyúttal hozzátette: Pécsen is számos ingyenes kiegészítő eseménnyel várják a nézőket, mert "az autóversenyzés ma már nemcsak abból áll, hogy versenyzünk, hanem egy valódi családi program, amelynek keretében kicsik és nagyok is megtalálhatják a számításaikat".



A magyar bajnoki élvonalban, azaz a Rally1-ben ezúttal is rajthoz áll a WRC2 2020-as világbajnoka, Mads Östberg, aki a svéd Patrik Barth navigátorral az oldalán az első két versenyen diadalmaskodott, majd legutóbbi viadalt, a Dunakanyar-ralit kihagyta, így az összetett pontversenyben visszacsúszott a harmadik helyre.



"Boldog vagyok, hogy újra Pécsett versenyezhetünk, mert fantasztikus atmoszférája van ennek a szép városnak, sok a ralikedvelő, kifejezetten jók a pályák és nagyon jó volt a tavalyi verseny" - nyilatkozott csapatának közleményében a Citroen Rally Team Hungary norvég versenyzője, aki tavaly megnyerte a Mecsek-ralit. Kiemelte, amióta Magyarországon versenyez, ez lesz az első alkalom, hogy számára ismerős gyorsasági szakaszokon indulhat.



A szabályok szerint a megnövelt versenytáv miatt 1,2-es szorzóval számítják a Mecsek-ralin megszerzett pontokat, a párosok idei leggyengébb eredményét pedig nem veszik figyelembe a végelszámolásnál. A norvég-svéd kettősnek az előző, általuk kihagyott futam marad majd ki az összesítésből, s a 34 éves versenyző úgy véli, egyelőre nem állnak rosszul: "jó a tempónk, próbáljuk megtartani a ritmust és természetesen most is a győzelem a célunk".



A bajnoki pontversenyt jelenleg 89,8 pontjával vezető Vincze Ferenc 2019-ben éppen a Mecsekben rendezett futam után ünnepelhette első, és azóta egyetlen abszolút magyar bajnoki címét, így kellemes emlékekkel készül a mostani viadalra is.



"Úgy érezzük, hogy jól felkészültünk az ezúttal hosszabb távú és technikásabb pályákkal tűzdelt versenyre, és bízunk a jó szereplésben. A dobogóra mindenképpen szeretnénk felállni és nagyon örülnénk, ha meg tudnánk őrizni az első helyet az összetettben" - mondta az MTI-nek a Korda Racing Skoda Fabia R5-ösével, és Németh Gergely navigátorral induló Vincze.



A Dunakanyar-ralin győztes Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt kettős csupán három ponttal marad el az összetett második helyén Vinczééktől, és amint azt Velenczei elmondta, a Vácon és környékén aratott sikerük után jó érzésekkel készülnek a következő futamra.



"Szeretem a pécsi pályákat, és a beállítások terén is jól állunk, nagyon jó alapunk van ide, szerintem csak kicsit kell majd rajta finomítanunk" - vélte Velenczei. A Skoda Fabia Rally2-essel induló versenyző kiemelte, hogy "nagy csatára" számít, mert újra összemérhetik erejüket Östbergékkel, az élmezőnyben pedig van négy-öt magyar páros, amely mindig nagyon jó tempót tud autózni.



Az idény első két futamán balszerencsés körülmények között a vártnál kevesebb pontot gyűjtött a Turán Frigyes, Farnadi Ágnes kettős, amely a legutóbbi állomáson harmadik lett, így feljött az összetettben a hatodik helyre.



"Többször nyertünk már itt, nagyon sok élmény köt a pécsi autósporthoz, ezért minden évben várom ezt a futamot, olyan mintha hazaérkeznék" - nyilatkozta a Shell Helix Ultra csapatának versenyzője. Turán hozzátette, pénteken éjszakai gyorsasági szakaszok is lesznek, ami színesíti a viadalt. "Bízunk benne, hogy nem lesz semmilyen technikai problémánk, és fontos a gumitaktika is, de a Pirelli szakemberei eddig végig jó tanácsokkal láttak el minket" - mondta, s úgy fogalmazott, "legalább azt a formát" szeretnék hozni, mint a legutóbbi viadalon.



Az 55. Mecsek-rali péntek délután kezdődik, a nyitónapon négy gyorsaságit rendeznek, szombaton további hat mért szakasz vár a mezőnyre, a végeredmény pedig több mint 138 kilométer megtétele után alakul ki.