Dárdai-gála: legfeljebb csak az idő múlik, a varázs biztosan nem - Képgaléria!

Nagyon sokan, csaknem háromezren gyűltek össze szombaton délután a PMFC stadionjában, az id. Dárdai Pál emlékére rendezett gálamérkőzésre. A meccset 7:1-re a Dárdai Team nyerte a PMFC Öregfiúk ellenében, ifj. Dárdai és két fia is betalált, de nem ez volt a lényeg - hanem az, hogy a pécsi, baranyai közönség még mindig vevő a jó focira, amit sajnos jelenleg leginkább csak akkor láthat, ha régi kedvenceik lépnek pályára.

Mintha megállt volna az idő.

Szombaton kora délután, a PMFC stadionja felé ballagókat olyan érzés fogta el, mint jó néhány évvel ezelőtt, amikor valamelyik élvonalbeli rivális érkezett a Stadion utcába.

Parkolóhelyet a Szigeti úton szinte egyáltalán nem lehetett találni, a kapuknál (bár jegyet nem kellett váltani) néha felgyűlt a nép, hogy aztán odabent megtöltse a lelátót.

Csaknem háromezren láttuk, ahogy melegítenek a pécsi, baranyai és a máshonnan érkezett legendák (ifj. Dárdain kívül nagyon sokan mások, Megyeri Károly, Mészáros Ferenc, Király Gábor, Fehér Csaba, Tököli Attila és sorolhatnánk.)

Tényleg olyan volt, mintha megállt volna az idő.



Ehhez persze maga a stadion is hozzátette a magáét: aki mondjuk akkor járt a Stadion utcában legutóbb, amikor ifj. Dárdai Pál utoljára pályára lépett ott (17 éve, a horvátok ellen), egészen biztosan most sem tévedt el, sajnos szinte semmi sem változott azóta.

Vagyis dehogynem: azóta csapat sincs.

De mindez ezen a délután nem volt érdekes.

Bár az idő az egykori sztárokon is fogott, a technikai tudásuk nem kopott. Öröm volt nézni egy-egy labdaátvételt, a passzokat, s például azt is, Mészáros mennyire olvassa a játékot.

Dárdaiék aztán szépen elhúztak, ő maga húszról köszönt be Kovácsevics Árpinak, Bence és Marci is betalált, Csoboth Kevin is gólt szerzett, Fogarasi kettőt is. Mint ahogy Fehér is, aki ráadásul mindkét csapatban gólt szerzett. A PMFC Öregfiúkhoz átállva a legszebb találat is a nevéhez fűződik, félpályáról vette be Király Gábor fia, Mátyás kapuját.

Az érkező vihar miatt a 63. perc környékén aztán vége lett a meccsnek - a pályán lévők ezt aligha bánták, mert fogyott a szufla, mi viszont elnéztük volna még őket.

Azt meg csak remélni tudjuk, hogy jövőre is rendeznek ilyen mérkőzést, hiszen az ötlet ragyogó és a közönség is láthatóan vevő rá.

A legszebb azonban az lenne, ha pár év múlva egy igazi stadionban, egy élvonalbeli csapat otthonában kerülhetne sor az újabb gálameccsre - ennek biztosan id. Dárdai Pál is örülne.