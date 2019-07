Bicsák Bence: nincs nagy baj, bicegve tudok sétálni

Karrierje során először kellett kórházba vinni egy versenyről a triatlonos Bicsák Bencét, aki szombaton a világbajnoki-sorozat hamburgi állomásán sérült meg.

A 23 éves versenyző - aki a ranglistákon messze a legelőkelőbb helyen áll a magyarok közül - az MTI-nek elmondta: a hamburgi kórházban a röntgen megállapította, hogy nincs törése, az ultrahangos és MR-vizsgálatra viszont csak Magyarországon kerül majd sor.



"Apukám és anyukám is orvos, otthon, Zalaegerszegen várnak még rám vizsgálatok, de a kezdeti sokk már elmúlt. Az a fontos, hogy törésem és komolyabb szakadásom sincs, bicegve pedig sétálni is tudok" - árulta el Bicsák Bence, aki hétfőn utazik haza Hamburgból. Hozzátette: versenyzői karrierje során már többször bukott kerékpárral, de a mostani volt a legnagyobb.

"Ezt megelőzően egyszer már ültem mentőben is, de kórházba most vittek először. Ott öt órát feküdtem a hordágyon, amíg sikerült összevarrni a sérült térdemet" - közölte. A balesettel kapcsolatban elmondta: esélye sem volt elkerülni a bukást, hiszen előtte és mögötte is estek.



"A kanyarban kicsúszott egy társam, és többeket vitt magával. Mivel bolyban haladtunk, az érkezők sem tudták elkerülni az esést. Én próbáltam megkapaszkodni a kordonban, nem átesni másokon, ami sikerült is volna, ha egy összeillesztés nem találja éppen telibe a térdemet" - emlékezett a triatlonos, aki először nem is érezte, hogy milyen nagy a baj.



"Azonnal felálltam, hogy megkeressem a kerékpáromat, és menjek a többiekkel. Először a bringámat láttam meg, majd a térdcsontomat a felszakadt bőr alatt, utána aztán jött a fájdalom is" - mondta Bicsák, akinek elszállítását nehezítette, hogy a mentősök egy ott parkoló kamiontól nem tudták azonnal elvinni.



A triatlonos elárulta: a sérülés miatt csak az edzésprogramja változik - napokig úszni, kerékpározni és futni sem tud -, de nagyon bízik benne, hogy a versenyszezonját nem érinti.



"A következő feladat jövő hét végén vár rám, amikor Edmontonban lesz vb-verseny. A tervek szerint oda vasárnap indultunk volna, de biztosan csúszik a rajtunk, mert a varratot csak valamikor utána lehet kiszedni" - mondta a triatlonos, aki Kanadából haza sem jön, hanem az Egyesült Államokban készül a tokiói olimpiai tesztversenyre, amit augusztus közepén rendeznek.



Bicsák sérülése miatt a magyar csapat nem tudott elindulni a vasárnapi vegyes váltó világbajnokságon, amit azért is nagyon sajnál a versenyző, mert jó formában érezte magát.



"Az erőnléti edzések mellett idén is sokat utaztunk, viszont Hamburg előtt már gyorsítottunk és iktattunk be regeneráló időszakot is. Ennek köszönhetően nagyon jó erőben éreztem magam. Hamburgban nem a saját úszódresszemben versenyeztem - hanem kölcsönkapottban, mert az enyém a bemelegítésnél elszakadt -, ez meglátszott az eredményemen. A kerékpározás során viszont tekertem az élen is, aztán jött volna az erősségem, a futás, de sajnos már nem derülhetett ki, hogy mindez mire lett volna elég a végelszámolásnál" - mondta Bicsák, aki a sportágban első magyarként szerzett érmet a vb-sorozatban, amikor május közepén harmadikként zárt a jokohamai futamon.



A pécsi versenyző a világranglistán a 16. helyen áll, a vb-sorozatban viszont a 9., míg az olimpiai kvalifikációban a 10. pozíciót foglalja el.