Az a csatár a veszélyes, aki nem tudja, mit is akar, ezt Toma Árpádnak elhihetjük

Névjegy

Az 1958-as pécsi születésű Toma Árpád a Pécsi MSC történetének egyik legjobb,

leghűségesebb futballistája volt. Az élvonalban 313 esetben lépett pályára, a korosztályos

válogatottakban végig ott küzdött a nemzeti együttes sikeriért. Ennek lett jutalma az U19-es

Európa-bajnoki ezüstérem. Emellett NB II-es bajnok, NB I-ben 2., Magyar Népköztársasági

Kupában szerepelt döntőben. A felnőtt válogatottban 5 ízben húzhatta fel a címeres mezt.

Pécsett szerzett tanári diplomát, edzőként működött sok klubnál Baranyában, még az

élvonalban is dirigálta a PMFC-t. Alsóbb osztályban (NB II, NB III), rengeteg szezont húzott

le szakmai vezetőként. A Magyar Labdarúgó-szövetségben (MLSZ-ben) ellenőrként most is

számítanak rá. Napjainkban a labdarúgás mellett társasházkezelőként szintén aktív. Lassan

négy évtizede nős, egy leánya van, és két unokája.