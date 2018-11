Alapfokú játékvezetői tanfolyam indul Baranyában

Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság külön támogatja a 20 év feletti aktív labdarúgókat és egyesületeiket, ha sikeres vizsga után aktívan működni fognak.

A képzés során hallgatóink részletes oktatásban vehetnek részt a labdarúgás elméleti szabályait illetően, a megszerzett tudást pedig a gyakorlatba is átültethetik.

A 2019 elején, tavaszán sikeresen vizsgázó leendő kollégák a vizsga után már be is kapcsolódhatnak a megyei játékvezetés életébe. Építs karriert, légy te is játékvezető!

Részletek, információk:

A képzés megnevezése: Alapfokú Labdarúgó Játékvezető Tanfolyam

A tanfolyam kezdete: 2018. december 06. (17:00) - Pécs, Várkői Stadion

A tanfolyam időtartama: 65 óra

Várható befejezés: 2019 tavasz

Elnyert képesítés: Labdarúgó Játékvezető

Képzési napok: a pontos időpontok a nyitó előadáson kerülnek rögzítésre. Az elméleti és gyakorlati foglalkozások megyénként eltérő időpontban folynak.

Részvételi feltételek:

- betöltött 14. életév

- erkölcsi bizonyítvány

- a tanfolyam díjának befizetése

- a tanfolyam foglalkozásainak 70%-án kötelező a részvétel

- fizikai teszt feltétele az érvényes sportorvosi igazolás

- A tanfolyam díja magában foglalja a képzés díját, a vizsgadíjakat, A labdarúgás játékszabályai című könyvet, a képzés elvégzését igazoló okmányt, és egy játékvezetői kártyát.

16.141 Ft+ÁFA, bruttó 20.500 Ft - Nappali tagozatos diákok részére

20.866 Ft+ÁFA, bruttó 26.500 Ft - Felnőttek részére

Kapcsolattartó: Georgiou Theodoros

E-mail: [email protected]

Tel: 20/319-7967

Jelentkezés és további információ az alábbi weboldalon érhető el:

http://jatekvezetoleszek.hu/

Játékvezetői tanfolyamra jelentkezők támogatása:



A játékvezetés színvonalának javítása érdekében az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága támogatja - 20.000,- ft értékű játékvezetői kezdőcsomag biztosításával - azon aktív 20 év feletti megyei labdarúgókat, akik a játékvezetői tanfolyamra jelentkeznek és a sikeres játékvezetői vizsgát követően játékvezetőként elkezdenek működni.



Egyesületi támogatás: Az igazgatóság 30.000 ft értékben ajánl fel labdát, azon megyei egyesületeknek, melyeknek minimum két 20 év feletti labdarúgója jelentkezik a tanfolyamra és a sikeres játékvezetői vizsgát követően játékvezetőként is működik.