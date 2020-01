Zsolt László a friss Tüke-díjas, a rendkívüli tehetségé, Szabó Attiláé az ifjúsági díj - Képgaléria!

Kedden este a Dóm Kőtárban adták át a Tüke-díjat. A Tüke Alapítvány a pécsi polgárok ajánlásának figyelembe vételével úgy döntött, idén a Multi Alarma alapítója, Zsolt László kapja a rangos elismerést. Az Ifjúsági Tüke-díjat Szabó Attilának ítélték. A civil szervezet részére adományozott elismerő oklevelet és emlékérmet az idén 45 éve alapított Pécsi Magyar - Finn Társaság, kapta, Végh József Tüke Emlékérmet vehetett át az ünnepségen



Kedden immár tizenhetedik alkalommal adták át Pécsett a Tüke-díjat.

Délután a Pécsi Irgalmasok Templomában ünnepi szentmisét tartottak, majd este a Dóm Kőtárban folyatódott az ünnepség.

A kuratórium döntése értelmében idén az elismerésben részesülő civil szervezet, a fennállásának 45. évét a közelmúltban ünneplő Pécsi Magyar-Finn Társaság.



Az indoklása szerint Pécs város mindenkori vezetői, polgárai, alkotóközösségei számára hasznos, önzetlen munkájukért, köszönetünket és megbecsülésüket fejezik ki, a társaság korábbi és jelenlegi vezetőinek, tagjainak.

Köszönetüket arra alapozzák, hogy a Lahti magyarbarátok kezdeményezésére, a magyar finn barátok már az ötvenes évek második felében - akkor szinte teljesen szokatlanul, - közösen, azon munkálkodtak, hogy Pécs és Lahti városok közössége egymásra találhasson.

Ez a testvérvárosi kapcsolat közel 65 éve, a finnek és a magyarok széles körű baráti együttműködésének köszönhetően jöhetett létre, elindítva más magyar városok partnerkapcsolatait is.

A kuratórium a Magyar-Finn Társaság pécsi közösségében több évtizeden keresztül végzett kimagasló munkájáért Tüke Emlékérmet adományozott a társaság örökös tiszteletbeli elnökének dr. Végh Józsefnek, a társaság megalakításában, eredményes, sok színű működtetésében betöltött elévülhetetlen érdemei, valamint a Pécs és Lahti közötti testvérvárosi kapcsolat életre hívásában tanúsított példaértékű, lelkes tevékenysége elismeréseként, városunk hírnevének öregbítéséért.

Az Ifjúsági Tüke-díjat a fizika tantárgyból elért példátlan hazai és nemzetközi sikereiért Szabó Attilának ítélték, aki sikereit a Leőwey gimnázium diákjaként érte el.

2010-ben, középiskolai első osztályos diákként első és második helyezéseket ért el a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok pontversenyein fizikából és matematikából.

2011-ben, a középiskola második osztályában megnyerte az országos versenyt matematikából, fizikából és informatikából egyaránt.

A Thaiföldön 2011 júliusában megtartott 42. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián ezüstérmet szerzett.



Az Indonéziában megrendezett Fizika Világbajnokságon 2011-ben és 2012-ben is aranyérmet szerzett.



A gimnázium harmadik osztályosaként részt vett az egyetemi hallgatók számára rendezett 2012-es Ortvay Rudolf fizikaversenyen, amelyet szintén megnyert.

2012 szeptemberében a Svájcban megtartott Közép-európai Matematikai Diákolimpián aranyéremmel jutalmazták.

2013 júliusában Koppenhágában a 44. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián megismételte egy évvel korábbi eredményét, ismét abszolút első helyen végzett. A verseny történetében ő lett az első, aki két alkalommal is kiérdemelte az abszolút első helyezést.



Gimnáziumi tanulmányai során az összes, rangos, hazai fizika versenyt megnyerte, volt amelyiket több is.

A középiskola elvégzése után a Cambridge-i Egyetem hallgatója lett, fizika/természettudomány szakon. Az alapszakon minden évben első helyezett az év végi vizsgákon, mesterszakos szakdolgozata pedig elnyerte a legjobb számítógépes fizikai kutatás díját.



Jelenleg mesterséges intelligencián alapuló eljárásokat fejleszt, a mai fizikának komoly kihívásokat támasztó kvantummechanikai rendszerek vizsgálatára.

A kuratórium indoklása szerint a díjazott egész életpályája a villamosság és a villamos automatizálás köré szerveződött.



A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett szakirányú diplomát, majd a Mechlabor pécsi gyáregységénél laborvezetőként elektronikus műszerek fejlesztésével foglalkozik. Munkája során számos újítás kötődik tevékenységéhez.

1991-ben megalapította cégét, a Multi Alarm Kft-t, amely 1994-től részvénytársaságként működik.



A vállalkozás a kezdetektől eltelt közel 30 év tapasztalatai alapján, mára a térség, sőt országos viszonylatban is, élen járó, folyamatosan fejlődő, a biztonság technikai vállalkozások között vezető szerepet betöltő gazdálkodó szervezetek közé sorolható. Jelentős a tevékenysége a magánbiztonság komplex kiszolgálását illetően is.



A cég alkalmanként külföldön is végez biztonságtechnikai tevékenységet.

Az általa irányított társaság fejlődését bizonyítja, hogy ma már 110 000 megelégedett ügyféllel, rendelkezik, akik a lakosság, a bankok, nagykövetségek, nagy vállaltok sorából kerülnek ki.

Mindez alapvetően annak az eredményes cégfilozófiának köszönhető, amely a minőség, a szakmai tisztesség és a környezet igényeinek kielégítésére fókuszálva, Zsolt László vezérigazgató irányításával jött létre. A kezdetektől fogva komolyan vették a társaság jövőképalkotási folyamatát, amelyben a munkatársak széleskörű bevonásával alakították ki a gondolkodás és a cselekvés egységét.

A cég tevékenységének fontos jellemzője, hogy nem csak a szerelés, hanem az innovatív szemlélet és a mérnöki gondolkodás által a fejlesztés, és a gyártás is az alapfeladatok közé tartozik. Nem csak eladja a külföldről vásárolt minőségi termékeket, hanem a vagyonvédelem speciális igényeit kiszolgáló rendszereket, szoftvereket is fejleszt.

A fejlesztéseknél a fiatal szakemberek, mérnökök sokat tanulhatnak, mert egyfajta K+F szervezet működik a rendszeren belül. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy képes cégével milliárdos nagyságrendű munkákat kezelni.

A Multi Alarm Zrt. eredményességét jelzi, hogy számos, a legszigorúbb hazai és nemzetközi szakmai, és honvédelmi minősítéssel rendelkezik.

Tevékenységükben lényeges a belső vállalati azonosság meggyőző ereje, amely a külvilág felé közvetíti azokat a tartalmakat, amelyekkel mind több elégedett ügyfelet tudnak maguk mellett.

A szakmai munka mellett, példa értékű a város sportja iránti elkötelezettség, ami a cég vezetőjének társadalmi felelősségvállalását dicséri.



Cégvezetői tevékenysége egész eddigi időszakában a közösségi kapcsolatok formálására, erősítésére törekedett, küldetést és szolgálatot teljesítve,