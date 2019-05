Zebra fedőnéven akcióznak a zsaruk Baranyában

Baranya megye is csatlakozott a Zebra terv elnevezésű baleset-megelőzési kampányhoz.

Évente átlagosan 2500 gyalogost ütnek el Magyarországon, közülük 150-en életüket vesztik. A balesetek közel 40 százalékát a járókelők okozzák, és közülük hetvenen meghalnak.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsága Zebra terv elnevezésű baleset-megelőzési kampányt hirdetett 2019. május 14-e és 19-e között, amelynek célja a gyalogos balesetek megelőzése.

[eadvert]

A kampányhoz Baranya megye is csatlakozott, ezért az említett időszakban fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak a közlekedők a gyalogos-átkelőhelyeknél.

A figyelem most a gyalogosan közlekedőkre irányul, hiszen ők a közúti közlekedés legvédtelenebb, legsérülékenyebb résztvevői, ezért fontos, hogy kiemelten odafigyeljünk rájuk.

A rendőrség közleményében kiemelték, hogy a balesetek megelőzése érdekében nemcsak a gyalogosokra figyelve, hanem gyalogosként is nagyon sokat tehetünk! Ők ugyanis gyakran elfelejtik, hogy a KRESZ szabályok betartása részükre is kötelező!

Napjainkban az okostelefon bűvöletében élő emberek sokszor hirtelen, körültekintés nélkül lépnek az úttestre, azonban attól, hogy a zebrán nekik van elsőbbségük, még nem jelenti azt, hogy az arra közlekedő járművek észlelték őket, és meg is adják azt. Az éber és körültekintő közlekedés tehát nemcsak az autósok feladata, hanem a gyalogosan közlekedőké is! Törekedjünk arra, hogy elsőbbségi helyzetekben járművezetőként és gyalogosként is szemkontaktust teremtsünk a másikkal!

Tovább nehezíti a helyzetet, ha a gyalogosok nem feltűnő, kirívó, hanem szürke, vagy sötét ruházatot viselnek. A gyalogos elütésekhez hozzájárul az is, hogy esős időben a nedves útburkolaton a járművek fékútja – s ezáltal a féktávolság – megnő, és ez jelentősen növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.

Csapadékos időben, valamint erős szélben az is jól megfigyelhető, hogy a gyalogosok igyekeznek mielőbb „fedél alá”, azaz védett helyre kerülni. Esőben még a kinyitott esernyő is korlátozhatja a gyalogosokat a látásban, a biztonságos közlekedéshez szükséges információk megszerzésében.

Autósként vezessünk körültekintőbben, óvatosabban! Legyünk türelmesebbek az úttesten lassabban haladó gyalogosokkal szemben, biztosítsuk biztonságos átkelésüket , és véletlenül se próbáljunk meg az előttünk áthaladó gyalogos mögött közvetlenül áthaladni (várjuk meg, míg a gyalogos átér az úttesten, mert az elsőbbségadási kötelezettség a gyalogos járdára való fellépéséig tart)! Az udvariasság nem kerül semmibe, viszont jó érzéssel tölti el az embert.

Akkor is késedelem nélkül reagáljunk az adott közlekedési szituációra, ha a gyalogos esetleg figyelmetlenül, vagy szabálytalanul, nem elsőbbségi helyzetben kíván áthaladni az úttesten!

A fokozott óvatosságra különösen nagy szükség van a nagyobb belterületi csomópontoknál, a bevásárló központok, vasúti és autóbusz pályaudvarok környezetében, a gyalogos átkelőhelyek megközelítése során, valamint a gyermekek, a fiatalok és az idősek által látogatott intézmények (tanintézetek, sportlétesítmények, nyugdíjas otthonok) közelében.