Viharos széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára

Több megyére, köztük Baranyára már másodfokú riasztásokat is kiadtak a viharos szél veszélye miatt péntek hajnalban. Az érintett területeken a következő órákban 90 kilométer/óránál erősebb széllökések is lehetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írta: kora reggel markáns hidegfront érkezik.

Délelőttre a Dunántúl nagy részén viharos északnyugati szél várható, 80-100 kilométer/órás legerősebb lökésekkel, mely napközben a Duna-Tisza közére is átterjed. (A Duna-Tisza közén 90 kilométer/órát meghaladó lökések inkább a Duna vonalához közelebbi tájakon várhatók). Elsősorban a Dunántúli-középhegységben és a Balatonnál 100 kilométer/órát meghaladó lökések is előfordulhatnak. Késő délutánra kezd veszíteni erejéből a szél. Este fokozatosan a középső országrészben is megszűnnek a viharos lökések.



A Dunántúlon (főként annak déli részén) és a Dél-Alföldön reggel néhol zivatar is kialakulhat, melyhez szintén társulhat 80 kilométer/óra fölötti szélroham.



Kiemelték továbbá, hogy vegyes formájú csapadék várható. Északon (Észak-Magyarországon, Dunántúl-középhegységben, Alföld északi részén) havazás (részben tapadó hó), havas eső valószínű, míg máshol vegyesen esőre, havas esőre, hózáporra egyaránt számítani lehet. Öt centimétert elérő hóréteg elsősorban csak a hegyekben alakulhat ki.

Ugyanakkor pár cm hóval átmeneti hótakaró esetleg máshol is kialakul. Az összefüggő csapadék délutánra keletre, északkeltere húzódik vissza.