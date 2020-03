Vérlázító, ahogy a mozik és a szórakozóhelyek kijátsszák az óvintézkedéseket - Olvasói levél

Azon lehet vitatkozni, hogy a koronavírus miatt hozott kormánydöntések jók-e vagy sem, s például azon is, hogy miért száz és nem mondjuk 90 az a létszámhatár, amelynél meghúzták a vonalat a rendezvények megtartására vonatkozóan, azonban az vérlázító, hogy egyes mozik és a szórakozóhelyek kijátsszák az óvintézkedéseket, írta olvasónk.

„A törvények betűjénél bizonyos esetekben sokkal fontosabb azok célja, a jogalkotók szándéka. Kiskapukat mindenhol lehet találni, tudjuk jól, például az adózásban, a fogyasztóvédelemben is, ebben mi, magyarok, igazi spílerek vagyunk.



Azonban vannak olyan ügyek, helyzetek, amelyekben ezekkel a lehetőségekkel egyszerűen becstelenség élni, visszaélni.



Ilyenek szerintem azok a rendelkezések is, amelyeket a kormány a koronavírus-járvány megfékezésével kapcsolatban hozott. Vitatni, bírálni ugyan lehet azokat is, akár azt is, hogy miért éppen százfős a határ, amely felett nem szabad rendezvényeket tartani.

Magam sem értem többek között azt, hogy például az Árkádban miért grasszálhatnak (még) ezrek - naponta.



Ámde az, ahogy - talán még egy cinkos összekacsintás kíséretében is - kijátsszák az érvényes rendelkezéseket egyesek, ennek dacára is vérlázító. Például néhány mozi, egyes szórakozóhelyek, ahol úgy oldják meg, hogy ne maradjon el a profit, hogy 99-ben határozzák meg a beengedhető emberek számát.



Persze az is igaz, hogy mindenki a saját sorsának kovácsa, s talán egyre többen felfogják, hogy nem a kormánnyal tolnak ki, ha részt vesznek a mozielőadásokon vagy elmennek bulizni, hanem saját magukkal, családjukkal és végső soron a hazájukkal", írta olvasónk.

