Ünnepi díszhangversenyt tartanak a Kodály Központban

Hosszú évek hagyományait folytatva a Pannon Filharmonikusok ünnepi díszhangversenyt ad a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Kodály Központban.

A magyar szerzők kivételes műveiből válogatott műsorral az 1848/49-es szabadságharc hősei és áldozatai előtt tiszteleg az együttes. Az emlékezni és ünnepelni vágyó pécsi polgárok az idei évben is díjmentesen vehetnek részt a hangversenyen.



A Kodály Központ közönsége elsőként Liszt Ferenc Les Preludes című alkotását hallgathatja meg, melyet a zeneszerző A-dúr zongoraversenye követ az ifjú pécsi zongoraművész, Balogh Ádám előadásában. A kivételes tehetségű szólista fiatal kora ellenére számos országos és nemzetközi verseny győztese. Pályája elején a Mesterek és tanítványaik elnevezésű tehetségkutató program egyik szereplőjeként már 2010-ben bemutatkozott szólista szerepben a Pannon Filharmonikusokkal, de ezt követően is többször közreműködött a pécsi együttes koncertjein. Balogh Ádám zenészcsaládban született, édesanyja, Baloghné Révész Lívia 33 éve a Pannon Filharmonikusok csellóművésze, édesapja Balogh Jenő ütőhangszeres művész, aki szintén gyakori kisegítő művésze a zenekarnak.

„(...) Ádám fiunk az első ilyen koncerten lépett fel zongoristaként, még egészen kis korában. Ez volt a zenei pályán az első olyan lökés, segítség, biztatás, ami talán a mostani sikereire is kihat. Nemrég a New York Concert Artist szervezésében több európai és amerikai városban tartottak zenei meghallgatást, amely során kilenc előadót választottak ki a középdöntőbe. New Yorkban ezen a megmérettetésen ő bekerült a három legjobb közé, ami hihetetlenül jó eredmény. Ádám már korábban a Pannon Filharmonikusokkal is fellépett, szóval meglehetősen jó úton van a zenei karrierje. Büszkék vagyunk rá és természetesen a másik fiunkra, Balázsra is, úgy véljük egyik alma sem esett messzire a fájától." - nyilatkozta Ádám édesanyja.

Nemrégiben, 2018 januárjában Pécs egyik büszkeségeként Balogh Ádám vehette át elsőként az Ifjúsági Tüke-díjat.

Az ünnepi díszhangverseny zárásaként Kodály Zoltán Concerto című művét adja elő a zenekar. A koncerten a 2017-es Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny keretében a legendás dirigens, Ferencsik János karmesteri pálcáját elnyerő döntős, Cser Ádám vezényel.