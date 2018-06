Újabb utódokkal lepte meg az állatkertet a kubai karcsú boa pár, kígyóznak a kis kígyók

A Pécsi Állatkert kubai karcsú boái igen eredményes szülőknek számítanak. A szülőpár a tavalyi évben már megörvendeztette az állatkertet utódokkal, május 30-án, szerdán éjszaka pedig újabb hat kis kígyó született a ritka óriáskígyóknál.



"Esetükben valóban születésről van szó, hiszen a karcsú boáknál a tojások az anya testében kelnek ki, innen bújnak elő a kis kígyók a 200 napos "vemhességi idő" lejártával. A kicsik jelenleg nem láthatóak: tavaly született testvéreikhez hasonlóan a szülőállatoktól külön, a kulisszák mögött kialakított férőhelyen cseperednek, egyesével különválasztva.

A kubai karcsú boa a legkisebb termetű óriáskígyók közé tartozik, testhossza ritkán haladja meg a 2 m-t. Bár nincsenek méregfogai, erőteljes harapásra képes. Viszonylag agresszív kígyófaj, ha sarokba szorítják, gyakran támad. Ez a viselkedés már az alig pár napos apróságoknál is megfigyelhető. A karcsú boa fennmaradását az élőhelyeinek elvesztése és a Kubába betelepített, közeli rokon fajjal, a jamaicai karcsú boával való kereszteződés veszélyezteti.

A kubai karcsú boa jelenleg az egyetlen tenyészprogramos kígyófaj a Pécsi Állatkertben, az európai állatkertek összehangoltan, az Európai Törzskönyvi Program (ESB) keretein belül tartják és tenyésztik, éppen ezért különösen örvendetes számunkra, hogy állataink rendszeresen utódokkal lepnek meg minket. A kicsik felcseperedve várhatóan más európai állatkertekbe fognak kerülni, sorsukról a törzskönyvi vezető dönt majd", olvasható az állatkert honlapján.

A pécsi létesítményt mostantól Gyurcsány Ferencnek is erősen ajánlott felkeresni, hogy a helyszínen is tanulmányozhassa, pontosan mit is csinálnak a kígyók, így a jövőben talán a kínos nyelvbotlást is elkerülheti:

Kígyók kígyóznak