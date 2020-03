Újabb körlevélben szólítja fel az egyetemeket a megelőzésre

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) ismét nyomatékosan felkérte a felsőoktatási intézményeket, hogy megfelelő tájékoztatással lássák el hallgatóikat és oktatóikat a koronavírus ügyében, és tegyenek meg mindent a terjedés megelőzéséért - közölte a minisztérium kedden az MTI-vel.

A minisztérium a körlevelében arra hívta fel újólag az egyetemek figyelmét, hogy magyar és angol nyelven rendszeresen tájékoztassák az intézmény oktatóit és hallgatóit a higiéniai szabályok, különösen a rendszeres és alapos kézfertőtlenítés, gyakori szellőztetés fokozott betartásának fontosságáról.



A tárca arra is kitért, hogy ha a hallgató vagy oktató fertőzött területen járt, akkor ne menjen közösségbe, és figyelje saját magát; ha tüneteket - láz, köhögés, torokfájás, levertség - észlel, maradjon otthon, telefonon értesítse háziorvosát és a felsőoktatási intézmény foglalkozás-egészségügyi orvosát, vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ 06 80/277-455 vagy 06-80/277-456 zöldszámait.



A minisztérium a közleményében kéri az egyetemeket, hogy az esetlegesen érintett hallgatók és oktatók számára igazolt távollétet engedélyezzenek, és lehetőség szerint biztosítsák a távoktatás lehetőségét is.



Az ITM felszólította továbbá a felsőoktatási intézményeket, hogy munkatársaik hivatalos kiküldetésben ne utazzanak a fertőzés terjedésével érintett országokba, és onnan látogatót se fogadjanak. Ha az oktatók olyan hallgatóról tudnak, aki egyetemi, főiskolai program miatt fertőzött területen járt, ezt haladéktalanul jelezzék az intézményvezetés felé.



A körlevél szerint a minisztérium azt is elvárja az egyetemek, főiskolák vezetőitől, hogy tartassák be az intézményekben és kollégiumaikban a WHO ajánlását: vírusölő szer használatával gondoskodjanak a rendszeres takarításról és fertőtlenítésről a közös helyiségekben.