Újabb hidegfront érkezik viharos széllel a hét elején, éjszakánként akár már fagyhat is

Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20, míg másutt inkább 15 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban viszont néhol fagyra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn a déli órákig a déli és keleti megyékben is megszűnik a csapadék. A kora délutáni órákra a délkeleti megyékben is kisüt a nap. A szél viszont sokfelé viharos lesz, délutántól a légmozgás jelentősen mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-15, a legmagasabb 15-19 fok között várható.



Kedden napos idő valószínű, de néhol kialakulhat kisebb zápor. Emellett többfelé megerősödik a légmozgás. A minimumhőmérséklet általában 4-9 fok között alakul, de a szélcsendes helyeken ennél hidegebb lehet, ott már talajmenti fagy is valószínű. A nappali maximumok 12-17 fok között alakulnak.



Szerdán több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 6 fok között alakul hőmérséklet, többfelé lehet talaj menti fagy. Napközben 13-18 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön és pénteken napos idő várható, csapadék nélkül. Csütörtökön a legalacsonyabb hőmérséklet általában plusz 1 és 8 fok között várható, talajmenti fagy többfelé, légköri fagy az északi völgyekben lehet. Pénteken a leghidegebb órákban 4-10 fok lesz. A nappali maximumok csütörtökön 16-21, pénteken 19-24 fok között alakulnak.



Szombaton ismét többfelé megerősödik a szél, néhol eső, zápor is előfordulhat. A minimumhőmérséklet 7-12, a maximumhőmérséklet 15-20 fok között valószínű.



Vasárnap sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, de időnként megerősödik a szél. A leghidegebb órákban 2-8 fok lesz. Napközben 14-19 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.