Új medencét kapnak a fókák, üvegre cserélik a rácsokat az állatkertben

Idén is jelentős fejlesztéseket terveznek a Pécsi Állatkertben. Siptár Dávid, az intézmény vezetője érdeklődésünkre közölte: hamarosan új medencét építenek a fókáknak, nagyobb területet kapnak a papagájok, valamint több helyen üvegtáblákra cserélik a rácsokat. A beruházásoknak is köszönhetően folyamatosan emelkedik a vendégek száma.

A lényegében teljes felújításon átesett mecseki állatkert 2016-os átadása óta folyamatosak a további fejlesztések. Napjainkban is végzik a láma kifutójának átalakítását, mivel a létesítménybe egy új, Pécsett eddig soha be nem mutatott faj érkezik egy európai program keretében. Hogy melyik állatról van szó, egyelőre nem árulják el, de annyit közöltek, az úgynevezett üvegbetekintő mellett olyan erős rácsozatot kellett építeni, amelyhez hasonló a medvénél található.

Folyamatosan szervezik a programokat Március utolsó hétvégéjén indult el a Pécsi Kalandor elnevezésű kezdeményezés, amely már harmadik éve biztosít kedvezményes látogatást pécsi és környékbeli programokra, többek közt az állatkertbe is. Húsvétot követő keddig zajlik a mecseki létesítmény és a Katolikus Caritasszal közös adománygyűjtő akciója. Az összegyűlt játékokat, élelmiszereket észak-mecseki falvakban szeretnék szétosztani nehéz körülmények közt élő családok javára. Az év során több témahónapot terveznek az állatkertben: júniusban például a természettudományos tárgyakból jó év végi jegyet begyűjtő diákokat szeretnék majd jutalmazni. A látványetetések hétvégente továbbra is zajlanak, illetve idei új szolgáltatásként jelent meg a TúráZoo, amely során minden hónap második szombatján ingyenes szakvezetést biztosítanak az állatkert felfedezéséhez.

Siptár Dávid, a Pécsi Állatkert igazgatója érdeklődésünkre elmondta, az idei esztendőben is számos beruházást terveznek.

- Szeretnénk fejleszteni a fókák élőhelyét, ahol egy elkülönítő-medence építése szükséges. Ez sekély kialakításának köszönhetően alkalmas lesz arra, hogy szaporulat esetén a kisfóka életben maradjon. A munkálatok beszerzésére idén már kiírtunk pályázatot, amely sajnos eredménytelenül zárult, de reméljük, hogy még nyár előtt szerződést köthetünk a kivitelezésre - fogalmazott.

Hozzátette: szintén az idei évben tervezik az egyik úgynevezett röpde bővítését, a munkálatok végeztével nagyjából a mostani terület háromszorosa áll majd a papagájok rendelkezésére.

- Látogatói szempontból élményt nyújtó fejlesztés lesz a rácsok fokozatos cseréje üvegtáblákra. Így nem csak a létesítmény látványa válik szebbé, de az állatok megfigyelése, fotózása is egyszerűsödik. A másik jelentős beruházás egy új állatsimogató kialakítása lesz, amely révén a jelenleg be nem mutatott falabella lovak is látogathatók, etethetők lesznek - tudtuk meg.

Az intézmény vezetője a látogatószámmal kapcsolatos kérdésünkre úgy felelt, „kezd beérni az a munka, amelyet az állatkert kollégái a nyitás óta végeznek".

- Idén eddig az időjárás is kegyes hozzánk, nagyjából 18 ezer látogatónál tart jelenleg az állatkert, amely több mint a tavalyi vagy a 2017-es első negyedéves eredmény. Célunk, hogy a helyi lakosokat minél inkább megszólítsuk, így 2018-ban növekedést tapasztaltunk a nyári szezonon kívüli időszakokban. Reméljük, hogy fejlesztéseinknek köszönhetően a visszatérő látogatók mellett a korábbiaknál is több turista látogat el hozzánk ebben az esztendőben.