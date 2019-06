Továbbra is elégedettek a pécsiek a szolgáltatásokkal egy felmérés szerint

Elégedettek pécsiek a továbbiakban is a városi tulajdonú szolgáltatók munkáját illetően - ez derült ki abból a hagyományos felmérésből, amelyet az elmúlt időszakban végeztek. Az önkormányzat azért kérdezi meg évről évre a pécsieket, hogy ennek megfelelően döntsön az intézkedésekről.

A pécsi felnőtt lakosság körében reprezentatív, 1008 fős mintán májusban elvégzett felmérésen kerestek válaszokat ismét arra, hogy az egyes önkormányzati tulajdonú társaságok munkájával mennyire vannak megelégedve a városban élők. Az adatok azt mutatják, hogy a legtöbb területen sikerült megőrizni a korábbi jó osztályzatokat, egyik-másik szolgáltatással elégedettebbek a pécsiek, de azt is megmutatja a felmérés, hol, milyen területen várnak el a pécsiek többet.



A pécsi vízszolgáltató megítélése összességében igen jónak mondható a vízmű átvétele óta. Idén ötös skálán a pécsiek 4,20 pontot adtak a cégnek, valamivel többet mint tavaly; az emberek közel fele kitűnőre értékelte a szolgáltatást. A korábbi éveknek megfelelően az ügyintézés megítélésében a megkérdezettek több mint 90 százaléka 5-ös és 4-es osztályzatot adott. A szolgáltatás ér/érték arányát 3,5-re értékelték a pécsiek.



A Biokom Nkft. mutatói évek óta magasan állnak a hulladékgazdálkodást illetően. Idén az átlagot tekintve 4,5-ös mutatót ért el a társaság, ami jobb mint jobb mint a 2018-as érték. A szolgáltatások közül a pécsiek összességében a városban kialakított szelektív hulladékgyűjtő pontokkal, a hulladékudvarokkal, az ügyintézéssel hasonlóképpen elégedettek, mint a tavalyi évben. Ezek 4-4,5 közötti pontszámot kaptak, míg a szolgáltatás ár/érték arányát 3,4-re értékelték.



Városüzemeltetési területen a pécsiek szerint a közterületek és zöldterületek gondozása kapcsán előrelépett a cég (4,12-es átlag a tavalyi 4-hez, a tavalyelőtti 3,5-höz képest). A pécsiek legkevésbé az utak, járdák állapotával elégedettek, ami elsősorban ezek korára vezethető vissza. Bár a felújítások folyamatosak, a város mozgástere korlátozott ebben a tekintetben ezért évek óta 2,5 körüli átlagot kap ez a terület - idén valamelyest javult a megítélés, 2,6-os átlag jött ki.



A hó- és síkosságmentesítés területén folyamatosan négy éve még csak 3-as átlagot kapott a pécsiektől, az utóbbi években 3,5 körül van ez, ahogy a legutóbbi adat is ehhez közelít. Ugyanígy a közterületek tisztán tartását is 4-es körül értékelték a legtöbben, ahogy a városi köztisztaság is ezt a számot hozta.



A távhőszolgáltatás 4-es felett teljesített, a 3 évvel ezelőtti 4,13-as átlag után tavalyelőtt 4,2 felett, tavaly és idén 4,27-et ért el a cég az elégedettségi mutatóban. Ezzel együtt az ár/érték arány megítélése, 3,4-es pontszámot kapott; hat éve még 2,7 volt ez a szám.



A közösségi közlekedés megítélése hektikus: pár évvel ezelőtt csak javarészt 3-as osztályzatokat tudott bezsebelni a pécsiektől, az utóbbi években ugyanakkor rendre 4-es körüli értékeléseket kap. A járatsűrűség, a pontosság tekintetében kicsit rontott a cég: idén 3,6-3,7 az átlag, míg a buszok tisztaságát maradt 3,6-os átlagos osztályzatnál. Az éjszakai járatokkal sokan elégedettek, itt közel 4,4-es átlag jött ki, ahogy a lakossági ügyintézés is hozta ezt az adatot; az ár/érték arány pedig 3,2-es átlagot kapott, némileg gyengébbet mint tavaly.



A Pécsi Sport Nzrt. megítélése folyamatosan javult az elmúlt években. Idén a tavalyi átlagok jöttek elő ismét: négyes átlagot ért el tevékenységeinek, dolgozóinak megítélése. A Pécsi Köztemető állapotával való elégedettség a tavalyi 4,3-as átlagot hozta szintén.



A piac- és vásárüzemeltetés területén a szolgáltatások megítélése összességében évek óta 3,6 és 3,8 között mozog. Idén változás állt be, hiszen a piacok 3,7 helyett 4-es átlagot hoztak, a vásárcsrnok megítélése 3,5-ről 3,3-ra változott, a vásártér 3,8 helyett 4-est kapott.



A város hetilapja, a Pécsi Hírek megőrizte az évek óta tartott 4-es feletti pozícióját. A pécsiek 5-ből 4-esre értékelték a lapot átlagosan, azaz elégedettek voltak a hetilap színvonalával, a benne található információkkal. A legjobb pontokat a Mecsekoldalban, a keleti városrészben és Uránvárosban kapta a lap.