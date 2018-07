Több száz baranyai nyugdíjas csatlakozott a szövetkezethez – Mutatjuk, mennyit kereshetnek

Csaknem négyszázan regisztráltak Baranya megyéből a Déli Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezethez. Nagyjából negyvenen napjainkban is dolgoznak, ők a legkülönfélébb feladatkörökben jutnak kereseti lehetőséghez. Akad olyan, aki 300 ezer forintos alapilletményt, illetve az e mellé társuló juttatásokat kapja napi négy óra munkavégzésért.



Már több mint egy éve a diákokhoz hasonló módon vállalhatnak munkát a nyugdíjasok. Ekkor alakultak meg azok a szövetkezetek, amelyek révén kedvező adózás mellett juthatnak pluszjövedelemhez az idősebb korosztályba tartozók úgy, hogy természetesen a nyugdíjukat is felvehetik.

- Baranyában nagyjából négyszáz regisztrált tagunk van - nyilatkozta munkatársunknak Tóth Gabriella, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet projektvezetője. - Ez elsőre talán kevésnek tűnhet, de nem a megye összes nyugdíjasának számához kell viszonyítanunk. Egyrészt érthetően nem mindenki szeretne dolgozni a pihenőévei alatt, hiszen sokan vannak, akiknek a jövedelme elég a kiadásaikra, valamint bőven akad elfoglaltságuk is. Másrészt még sokakhoz nem jutott el ennek a foglalkoztatási formának a híre - tette hozzá.

A megyében napjainkban körülbelül negyven nyugdíjas dolgozik a szövetkezeten keresztül. A munkakörök tekintetében széles a paletta, gyakorlatilag ugyanolyan álláslehetőségek közül válogathatnak, mint az úgynevezett aktív korúak.

- Vannak egyszerűbb, betanított pozíciók, illetve szaktudást igénylő állások is . Ez utóbbi azért is nagyon pozitív, mert az idősek képzettségéhez több évtizednyi tapasztalat is társul. Így jól jár a munkáltató, mert különösen értékes kollégához jut, és jól jár a munkavállaló, mert magasabb fizetést érhet el, miközben hasznosnak, értékesnek érezheti magát.

Ezért éri meg A nyugdíjas szövetkezeteken keresztül történő munkavállalással mind a foglalkoztató, mind pedig a dolgozó nyer. Utóbbinak ugyanis nem kell járulékokat fizetni (hiszen például az orvosi ellátása amúgy is biztosított a nyugdíjas státusza révén), így a munkabéréből csak a személyi jövedelemadót vonják le. A cégeknek szintén nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie, e helyett a szövetkezetnek utalják az úgynevezett vállalási díjat.

A Déli Szomszédoknál regisztráltak körülbelül kétharmada nő. Ez egyrészt demográfiai okoknak tulajdonítható, de jellemző, hogy a negyven év munkaviszony után nyugdíjba vonult hölgyek még éreznek kedvet és erőt ahhoz, hogy dolgozzanak.

Tóth Gabriellától megtudtuk, az elérhető keresetek a munkakörtől, végzettségtől és tapasztalattól függően jelentősen eltérhetnek.

- A fizetés nettó 675 forint órabértől kezdődik, a határ pedig a csillagos ég. Van olyan tagunk, aki napi négy órában dolgozik heti öt napot, és 300 ezer forint körüli a havi alapbére, amelyhez még pluszjuttatásokat is kap.



