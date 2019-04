Több mint negyven termék közül választották ki a legjobbakat a Szentlőrinci Sonkaversenyen

Nemcsak a megyéből, hanem Horvátországból is neveztek a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (BMVK) szombaton Szentlőrincen tartott sonkaversenyére. Több mint negyven terméket bocsátottak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elnöke, dr. Oravecz Márton által vezetett bíráló bizottság elé.



Hagyományteremtő szándékkal hívta életre három esztendeje a Szentlőrinci Sonkaversenyt a Baranya Megyei Vállalkozói Központ (BMVK).



A szakmai megmérettetésre már első alkalommal is sokan jelentkeztek, huszonöt mintát neveztek a versenyre. Azóta a résztvevők száma fokozatosan emelkedett, idén már több mint negyven termékmintát bocsátotta zsűrizésre. A baranyaiak mellett határon túlról, Horvátországból is érkezett résztvevő.



- Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása volt a Szentlőrincen megnyitott Kistermelők Házával a az elsődleges célunk, mely interaktív teret biztosít a térség termelőinek és vállalkozóinak termékeik piacra segítésére, szakmai tájékozódás igénybevételére és különféle rendezvények megtartására - fogalmazott az eredmények kihirdetésekor Pohl Marietta, a (BMVK) ügyveztő igazgatója. - Bemutatótérként adunk benne helyet Baranya megyei termelőknek, termékeiknek és szolgáltatásaiknak, hogy ezzel népszerűsítsük. Ezáltal erősíteni tudjuk a környék gazdaságát, összefoghatjuk és bemutathatjuk azokat az értékeket, amelyek ebben a térségben megvannak, csak még nem eléggé ismertek. Fontosnak érezzük a hazai termelők és termékeik helyzetbe hozását, ezért e programunk kapcsán is elsősorban a helyi termékeket helyezzük középpontba, ezt a célt szolgálja a sonkaverseny is, a szándékaink pedig találkoznak a termelők és a közönség igényével, amit az is mutat, hogy egyre nő iránta az érdeklődés.



- Öröm volt zsűrizni a termékeket - mondta a Nébih elnöke, dr. Oravecz Márton. - A zsűri tagjai (Tiffán Zsolt alapító, borosgazda, Mayer Ottó - élelmiszertechnológiai szakértő, termelő, Hegedüs Tibor élelmiszerbiztonsági szakértő és Koncz Tamás mesterszakács - a szerk.) egymástól függetlenül pontozták a termékeket ízük, illatuk és állaguk alapján, s a végén kiderült, hogy nagyon hasonlóan értékelték a mintákat.



SONKA KATEGÓRIA ELSŐ DÍJ:

Mikosevity Tibor



MARHASONKA KATEGÓRIA ELSŐ DÍJ:

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK



SZÁRAZÁRU KATEGÓRIA ELSŐ DÍJ:

HPM Design Kft - TrábertHof

Fekedi stifolder



SONKA KATEGÓRIA KÜLÖNDÍJ:

Kasper András



MARHASONKA KATEGÓRIA KÜLÖNDÍJ:

NPK Charolles Szociális Szövetkezet



SZÁRAZÁRU KATEGÓRIA KÜLÖNDÍJ:

Harangod-Mag Kft.



LEVEGŐN SZÁRÍTOTT SONKA KÜLÖNDÍJ:

SUVAK VÁGÓHÍD ÉS HÚSFELDOLGOZÓ

A szombaton délután kezdődött eseményen gyerekprogramokkal, kóstolókkal, az elmaradhatatlan termelői és kézműves vásárral is várták az érdeklődőket.



A program újdonsága volt, hogy a kora esti órákban egy hagyományteremtő sörsátras mulatsággal folytatták a napot, melyen fellépők gondoskodtak a közönség jó hangulatáról.

Címlapképünkön: Pohl Marietta és Oravecz Márton.