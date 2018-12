Több mint ezer pécsi gyerek karácsonyát tették boldogabbá az összegyűjtött játékokkal

Öt keleti városrészi óvodába személyesen vitték el az összegyűjtött játékokat a PVSK-Mecsek Füszért játékosai és vezetősége.



A PVSK-Mecsek Füszért vízilabdázói, a csapat szurkolói, a Pécsi Úszóiskola, a Rádió 1 Pécs és a Rotary Klub összefogásából az évek óta hagyományosnak mondható jótékonysági karácsonyi plüssgyűjtésen idén a korábbinál is több játék gyűlt össze, így több mint ezer pécsi gyermeknek tették szebbé a karácsonyát az adományozók. Az ajándékoknak ezúttal is a keleti városrész óvodásai örülhettek, akiknek ugyan sokszor nélkülözniük kell, de a pólósok igyekeznek minden évben kicsit szebbé tenni számukra is az egyik legszentebb ünnepet.

A sportolók december 19-én, szerdán személyesen is meglepték a kicsiket, összesen 12 intézmény növendékei örülhetnek a meglepetéseknek, amelyeket haza is vihettek a gyerekek, de ezeken felül még jócskán maradt játék óvodai használatra is.



- Nagyon népszerű a programunk, hiszen évről évre egyre többen csatlakoznak hozzánk. Úgy gondoljuk, hogy egy OBI-es csapatnak a szórakoztatás mellett a példamutatás és a társadalmi felelősségvállalás is feladata, utóbbi keretében minden évben meghirdetjük a jótékonysági akciónkat, amelyhez idén is rengetegen csatlakoztak. A Játéksziget ráadásul 200 000 forint értékben készségfejlesztő játékokat is felajánlott az óvodáknak, az eszközöket az intézményvezetőkkel egyeztetve választjuk ki az óvodásoknak. Az összegyűlt plüssmennyiséget látva büszkén mondhatom, hogy felülmúltuk a tavalyi gyűjtést is, idén ezernél is több játék gyűlt össze. Nagyon sok hátrányos helyzetű kisgyermeknek szerezhettünk örömet karácsony előtt, nagy élmény volt a játékosoknak és a gyerekeknek is a közös éneklés melletti ajándékozás, mindenki nagyon szokta várni ezeket az órákat a csapatból is - fogalmazott De Blasio Domenico, a PVSK-Mecsek Füszért vízilabdacsapatának szakosztályvezetője.