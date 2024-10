Több ezer diák látogatott el az idei baranyai pályaválasztási kiállításokra

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az idei ősszel is szakmai rendezvényekkel segítette a fiatalok pályaválasztását a vármegye több városában: Pécsen, Szigetváron és Mohácson. A három baranyai helyszínen számos középiskola, képzőintézmény, felsőfokú oktatási intézmény, az oktatást-nevelést segítő szervezetek és a térség meghatározó munkáltatói várták a végzős általános és középiskolásokat, valamint szüleiket, pedagógusaikat.

A pécsi rendezvény első két napján, valamint a hét második felében Szigetváron és Mohácson az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói ismerkedhettek meg Baranya vármegye középfokú oktatási intézményeinek képzési kínálatával, információkat szerezhettek az ezekben folyó munkáról, az elérhető szakkörökről, szabadidős tevékenységekről.

A diákok nemcsak a standokat járhatták végig, de kipróbálhatták a számukra szimpatikus szakmákhoz kapcsolódó egyes munkafolyamatokat, továbbá érdeklődésvizsgálaton, személyre szabott pályaorientációs tanácsadáson és izgalmas vetélkedőkön is részt vehettek.

Pécsett a háromnapos rendezvény végén a középiskolások és az álláskeresők kerültek a fókuszba. Ezen a napon a felsőfokú oktatási intézmények képviselői mellett a térség legnagyobb munkáltatói várták a standokon a képzési és állásbörzére érkezőket. A látogatók nemcsak személyesen érdeklődhettek a kiállítóknál, de a kifüggesztett több száz állásajánlat között is keresgélhettek.

A kísérő programok közül érdemes kiemelni azt a pódiumbeszélgetést, amelynek vendégei a szakmák világbajnokságán kiválósági érmet szerzett Vörös Balázs, illetve a versenyzők felkészítésben közreműködő két szakértő, Galambos Tibor és Putler Csaba voltak. Mint elmondták, Magyarország 2024. szeptember 10. és 15. között nyolcadik alkalommal vett részt a szakmák világbajnokságán, a WorldSkills Lyon 2024 versenyen, melyen 69 országból 1382 fiatal szakember mérte össze tudását.

A pályaválasztási rendezvény keretében került sor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által a középiskolások számára meghirdetett „Saját lábon" vállalkozástervezési vetélkedő döntőjére is. A beérkezett üzleti tervek, illetve a vállalkozási ötletet bemutató kisfilmek alapján ezúttal is öt háromfős csapat kapott lehetőséget arra, hogy pályamunkáját a Baranya vármegye jelentős gazdasági szereplőit képviselő, szakértői zsűri előtt személyesen is ismertesse.

Az idei évben az első helyezést a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum egyik csapata nyerte el, elsősorban a rendkívül alaposan kidolgozott üzleti tervének és a meggyőző prezentációjának köszönhetően.