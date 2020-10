Telefontokot is nyomtathatnak a középiskolások a pécsi egyetemen

Tíz éven belül annyira elterjedhetnek a 3D nyomtatók, hogy bekerülnek a háztartásokba, és bárki létrehozhat velük kisebb tárgyakat. Ezért is fontos, hogy a következő generáció megismerje, mire és miként használhatók ezek a berendezések, egyáltalán hogyan működtethetők.

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK) a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumával közösen, az egyetemen működő 3D Kutató-központ partnerségével az elmúlt tanévben hirdette meg először középiskolás diákok számára 3D nyomtató szakkörét. Idén újra elindult a szakkör a Babits Gimnáziumban, a fiatalok akár a maguk által tervezett kisebb tárgyakat, például mobiltelefonjuk egyedi tokját is kinyomtathatják a világszínvonalú berendezéseken.

A diákok a szakkörön a 3D nyomtató működésének megismerése és használata mellett elsajátíthatják a számítógépes 3D modellezés alapismereteit, a 3D szkennelést, illetve az elkészült munkadarabok összerakásában, festésében és utómunkáiban is jártasságot szerezhetnek.

A tanórán kívüli szakkörön - amely egy 10 alkalmas felépített programot takar - olyan ambiciózus tizenévesek jelenlétére számítanak, akik egy 21. századi techno-lógia által szeretnék fejleszteni a kreativitásukat és a saját maguk által megtervezett tárgyakat valóságossá alakítani.

Tavaly például egy fiatalember az egyik kedvenc számítógépes figuráját tervezte meg 3D-ben, majd ki is nyomtatta. A háromdimenziós gondolkodás, a program kezelése, a benne rejlő lehetőségek kiaknázása komplexitást, térben való kiváló tájékozódást kíván, akár a jövő mérnökei is kikerülhetnek a pécsi szakkörből.

„Az elmúlt tanévben összeállítottunk a középiskolában tanító pedagógusok számára egy 3D nyomtatással kapcsolatos képzési anyagot - ebben kiváló partnereink voltak a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziumának tanárai -, amely a 3D szkennelést, a nyomtatási beállításokat, a modellezést, a 3D nyomtatásban rejlő lehetőségeket ismertette meg velük. Majd az ő közreműködésükkel segítettük a diákok saját projektjeinek létrehozását.

A szakkörbe járók a helyszínen megismerkedtek a 3D Kutatóközpontban alkalmazott technológiával, az itteni tapasztalataik alapján kezdtek ötletelni, modellezni, majd nyomtatni. Idén még több nyomtatási lehetőséget szeretnénk kínálni a fiataloknak" - foglalja össze az elmúlt tanév tapasztalatait Péntek Attila, a 3D Kutatóközpont informatikusa, aki azt is hozzáteszi: a mai tizenévesek elképesztően fogékonyak a 21. századi technológiára. Az interneten keresztül rengeteg információt gyűjtenek be, feltérképezik, hogy mások milyen tárgyakat nyomtattak, videókat néznek a folyamatokról, ezek által is inspirálódnak és tanulnak. A tavalyi szakkörösök közül többen is különleges formákat, egyedi modelleket hoztak létre.

A Varga Gábor rendszergazda és Máté Zsolt informatika tanár által irányított szakkör lehetőséget ad a középiskolásoknak, hogy testközelből ismerjék meg a világszínvonalú technikát, emellett nem titkolt célja, hogy fel-keltse az érdeklődést az informatika, illetve a mérnök szakmák iránt. Ma még koránt sincsenek kiaknázva a 3D nyomtatásban rejlő lehetőségek, bár a technológia villámsebességgel terjed a világban. Talán egy évtized múlva ugyanúgy a háztartások részét képezi, mint a mai papíralapú nyomtató, ezért is elengedhetetlen, hogy a jövő munkavállalói, felnőttjei megismerkedjenek a működésével.