Tégla a Csillagban, besúgó a koncerteken: így dolgoztak Pécsett a belügyesek

Hátborzongatóan érdekes az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltár által hozzáférhetővé tett dokumentumainak olvasása. Kiderül belőle többek között, hogyan, kit figyeltettek meg az elvtársak - még a rendszerváltást megelőző néhány évben is. Pécs, baranyai aktákat lapozunk fel.

Az úgynevezett ügynökök ügyében alapvetően négy fontos szereplő lehetett. A többségről, a tömegről nem is írtak semmit. A megzsarolt, beszervezett jelentők adták a szövegek jelentős részét. A belügyi tisztek „vették le" az információkat. Közülük sok név ismert, persze nem az összes. A legfelsőbb szinten meg azok a rendőrök, politikusok ültek, akik kapták a paksamétákat.



Természetesen Pécs városa sem lehetett kivétel a megfigyelésekkel kapcsolatban.

Ebben meg az a furcsa, hogy az ötven év felettiek közül bárki, bármelyik oldalon felbukkanhatott egy kisebb lélekszámú közegben, miközben ma is közöttünk élhetnek az illetők.



Ma is csupán korlátozottan nyilvánosak az iratok, még mindig akadnak benne kitakart adatok is.



Szemezgetve a baranyai eseményekből, kiderült, hogy 1986. április 3-án, 15 óra 30 perckor „baráti" beszélgetésre került sor Máy László rendőrfőhadnagy, valamit a „Fodor" fedőnevű besúgó között, a Sarokház presszóban. Ennek során a beszervezett elmesélte, hogy baráti köréből három embert, G. Róbertet, B. Tamást, valamint B. Józsefet (családnevük nem látható) behívatták a rendőrségre, ahol Dani Sándor rendőr őrnagy felhívta a figyelmüket a helyes magatartásra. Azzal fenyegetve az érintetteket, amennyiben Kertvárosban, az Enyezd utcában és annak környékén rendbontó cselekményt észlelnek, akkor őket fogják azért felelősségre vonni.

Tartótisztek A belügyi szervek arra törekedtek, hogy az élet minden fontos területére kiterjesszék a figyelmüket. A tartótisztek a Belügyminisztérium állományába tartoztak, az állami vállatoknál, intézményekben volt a fedőállásuk. Fontos megjegyezni, mindkét helyen rendes fizetést kaptak, vagyis anyagilag mindenképpen jól jártak. Rendszeresen visszatérő rövidítésként bukkan fel a témával kapcsolatban a tmb. betűkapcsolat. Ez jelentett korábban társadalmi megbízottat, illetve tikos megbízottat egyaránt, bár itt az utóbbi tűnik inkább érdemlegesnek.

Szép világ! Ez már-már felért egy-egy önkéntes rendőri kiképzéssel. Ha nem akartak maguknak bajt, vigyázhattak mindenkire.



Ezt követően „Fodor" kapott egy gyorsított kiképzést arról, miképpen lehet felismerni a kenderes (nyilván vadkenderes) cigarettát. Mert egyes hírek szerint a Csillag étteremben a vendégek közül páran olyat szívtak el, de a spion nem volt képben azzal kapcsolatban, mit kellene kiszagolnia.



Nem sokkal később, május 8-án, a korábbi helyszínen már a fiatalok zenei szórakozása került szóba a két kapcsolattartó között. Az alárendelt - vagyis „Fodor" - arról adott tájékoztatást, a Saxon koncert hatalmas hatást gyakorolt az egybegyűltek jelentős részére. Megesett mindez annak ellenére, miszerint a rajongók egy része a szövegeket nem is érthette, korlátozott angoltudása okán.



Igaz, „Fodor" nyelvismerete nem tisztázódott az esettel összefüggésben. Az azonban meglepte a bizalmi embert, amikor a pécsi sportcsarnokban, többen is a lelátóról lemásztak, leugráltak a küzdőtérre, hatalmas hevületükben. Ebből azért az kiderült, nem volt rocker a tégla. De „kivezényelték" egy Accept bulira is, ahol a Pokolgép volt az előzenekar. Ott is figyelnie kellett rendesen. Nem lett volna éppen rossz munka, ha valaki kedveli a keményebb muzsikát. Ha nem, úgy komoly áldozatot jelenthetett.



Ilyen mederben (is) folyt az élet Pécsett, alig pár évvel a rendszerváltás előtti esztendőkben.

Képünk illusztráció.