Távozik Garamvári Gábor, Mohács rendőrkapitánya, a siklósi kapitányságot vezeti a jövőben

A mohácsi rendőrséget dr. Páter Attila rendőr alezredes irányítja ezt követően.

Dr. Gulyás Zsolt rendőr ezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2020. január 15-ei hatállyal Máté Szabolcs rendőr alezredesnek, a Siklósi Rendőrkapitányság vezetőjének a vezetői kinevezését visszavonta, és 2020. január 16-ai hatállyal dr. Garamvári Gábor rendőr ezredest, a Mohácsi Rendőrkapitányság vezetőjét bízta meg a kapitányságvezetői feladatok ellátásával.

A megyei rendőrfőkapitány a Mohácsi Rendőrkapitányság vezetésével dr. Páter Attila rendőr alezredest bízta meg, aki ezt megelőzően a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi szolgálati osztályának vezetője volt.

Garamvári Gábor 2008 óta volt Mohács rendőrkapitánya, azóta szinte példátlan módon egyharmadával visszaesett a bűncselekmények száma a városban.

Lapunknak nyilatkozva szerdán a most távozó rendőrkapitány úgy fogalmazott, kissé félve érkezett több mint tíz esztendeje Mohácsra, mert nem volt ilyen jellegű tapasztalata. Az első egy-két évet nehezen élte meg az érkezése után végrehajtott, kényszerű személycserék miatt. A külső szereplők, az önkormányzatok, vállalkozások viszont azonnal partnernek bizonyultak az általa elhatározott változtatásokban, s így segítették a munkáját.

- Egy idő után, s erre vagyok talán a legbüszkébb, a lakosság támogatását is kezdtem érzékelni, ez nagyon fontos volt számomra, miképp az is, hogy a nagy mohácsi eseményeknek, például a busójárásnak a rendőrség is tevékeny részese lett - mondta Garamvári Gábor. - Természetesen nehéz szívvel hagyom el Mohácsot ennyi év után, nemcsak a várost, hanem az állományt is. Úgy gondolom, sikerült egy olyan csapatot összekovácsolni, akiknek már a tekintetükből is tudtam, mikor mit gondolnak - tette hozzá.



A magunk részéről egy korábban Garamvári Gáborral készített interjúnk felidézésével köszönjük meg a mohácsiakért végzett munkáját.



- Pécsett sztárzsarunak számított. Kihívást jelentett egy kisvárosban kapitánykodni?

- Igen. Ez egy olyan beosztás, ahol mindenért én vagyok a felelős. Láttam másutt is, ahol dolgoztam, hogy lehetne akár jobban is működtetni a rendszert, s ezt itt csak rajtam múlik.

- Partner ebben az állomány?

- A vezetői beosztásban lévők hetvenöt százaléka távozott. Az állomány nagy része fiatal, lehet rájuk építeni, számítani, ez biztató a jövőt illetően.

Lovakra cserélte a súlyzókat a kapitány

- Talán egy másik városban sem látni ennyi rendőrt az utcán, mint Mohácson.

- Amikor idejöttem, előfordult, hogy egy rendőr a kocsi letekert ablakán keresztül kikiabálva intézkedett. Nálam ez nem megy. Udvariasságot, szakszerűséget várok el, határozott fellépést. A bűnmegelőzés egyik legfontosabb eszköze a rendőrök közterületi jelenléte. Tovább viszont nem fokozzuk, mert azt akár már zaklatásnak is vehetné a lakosság, ez pedig nem célunk. Ok nélkül senkit sem macerálunk. Példának okáért a balesetveszélyes gócpontokon kívül traffipaxot is csak abba a faluba állíttatok, ahol azt kérik.

- Gyakran lehet találkozni önnel az utcán, s a város közéletében is részt vesz.

- Szívesen járok gyalog, sokan odalépnek hozzám, beszélgetünk. Furcsa is, hogy mire leérek a Duna-partig, rengetegen rám köszönnek, akiket én nem is ismerek. Kicsit már mohácsinak érzem magam, többet vagyok a városban mint otthon. Ugyanakkor az jó, hogy nem lakom itt, mert így egyik érdekcsoporthoz sem tartozom, ez a támadhatatlanság miatt nagyon fontos.

- Otthon családja mellett a lova is várja.

- Igen. Sokáig súlyzóztam, de közben állandóan járt az agyam. Amióta lovagolok, s lovakkal foglalkozom szabadidőmben, teljesen másképp érzem magam, ez valódi kikapcsolódást jelent.

Járőrként kezdte

Garamvári Gábor 1971-ben született Pécsett, 1992-ben húzott egyenruhát, járőrként kezdte rendőrségi pályafutását. Dolgozott Komlón, majd ismét Pécsett, a nyomozó alosztály vezetőjeként, 2007-ben a Központi Őrs parancsnokának nevezték ki, 2008-tól Mohács rendőrkapitánya. Rendőrtiszti Főiskolát, jogi egyetemet végzett. Nős, két gyermek édesapja.