Táborozó gyerekeket látogattak meg a baranyai zsaruk

A Fonyódligeti Erzsébet-táborban jártak a Baranya megyei rendőrök.

A honvédség, a katasztrófavédelem, valamint a mentőszolgálat munkatársaival együttműködve Hősök napja elnevezéssel tartottak tematikus napot szerdán a szervezők, amelyen a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részéről a bűn- és baleset-megelőzési munkatársak vettek részt.

A gyerekek örömmel vetették bele magukat a közös játékokba, a KRESZ-teszt mellett szókeresőt tölthettek ki, kipróbálhatták az alkohol és a drog hatását szimuláló szemüveget, és a "betörési szobában" megismerkedhettek a vagyonvédelmi eszközökkel is.

A kicsiket a nyár veszélyeivel kapcsolatos hasznos tanácsokkal is ellátták, amelynek során a megelőzési szakemberek kitértek a közlekedés területén szükséges fokozott elővigyázatosságra is. Szóba került az is, hogy melyek a kerékpár kötelező tartozékai, hiszen ezt is fontos tudni, ha a gyerekek biciklivel indulnak útnak. A foglalkozások során külön kitértek a mobiltelefon használat veszélyeire a közlekedésben történő részvétel során.

A táborozó gyerekek fogékonyak voltak az elhangzottakra, szívesen vettek részt az interaktív játékokban, amelyek végeztével természetesen senki sem távozott üres kézzel.