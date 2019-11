Szorosabbra fűzi együttműködését a PFZ és az egyetem

Tovább mélyítette együttműködését a Pannon Filharmonikusok zenekar (PFZ) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) azzal a megállapodással, amelyet szerdán délelőtt írtak alá a baranyai megyeszékhelyen.

Horváth Zsolt, a PFZ igazgatója az együttműködési szerződésről szólva elmondta: a két intézmény között másfél évtizede fennálló, egyre erősödő kapcsolat a mostani megállapodással újabb szintet léphet.



Kiemelte: az egyik legfontosabb újdonság, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdődik az egyeztetés egy új, duális képzés kidolgozására a PTE Művészeti Kara számára.



Az igazgató ennek szükségességét árnyalva megjegyezte: nemcsak a pécsi és a baranyai, de az országos komolyzenei élet is egyre komolyabb nehézségekkel küzd a kvalifikált művészeket, munkaerőt, a zenekari tagok utánpótlását illetően.



Emellett a hazai felsőoktatásból hiányzik a zenekarizenész-képzés mint strukturális elem, mint olyan szakmai tartalom, amely a nyugat-európai egyetemek sajátja - tette hozzá.



Miseta Attila, a PTE rektora kiemelte: nemcsak az egyetem hazai és külföldi hallgatói profitálnak a két intézmény együttműködéséből kedvezményes jegyárak és személyre szabott koncertajánlatok formájában, hanem az egyetem minden polgára. A tavalyi megállapodásban foglaltak ebben az évadban is érvényben maradnak, illetve további együttműködési lehetőségekkel bővülnek - mutatott rá a rektor.



A sajtó rendelkezésére bocsátott írásos összegzés szerint a szerdán aláírt együttműködés értelmében a PTE valamennyi polgára számára biztosítja a zenekar a negyven százalékos kedvezményt jegyvásárláskor.

Az egyetem Zeneművészeti Intézetének hallgatói továbbra is vásárolhatnak szakmai jegyeket és részt vehetnek a nagyzenekari munkában. Az opera tanszakos növendékek vizsgaelőadásának pedig a jövőben is helyet biztosít a Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok zenekar.



A PTE Közgazdaságtudományi Karának non-profit menedzserképzés kurzusán továbbra is tartanak előadást a szakma jeles képviselői, és folytatódik a PTE hallgatói számára szervezett gyakornoki program is a Kodály Központban.



A Pannon Filharmonikusok zenekar elsősorban külföldi egyetemisták számára fejlesztette ki Classical Chill Out című, angol nyelvű koncertsorozatát, amely ebben az évadban is két előadással - december 4-én és április 1-jén - várja a PTE diákjait. Hasonlóan a tavalyi évadhoz, tavasszal a vállalkozó kedvű, hangszeres tudással is rendelkező hallgatók mind a tíz karról jelentkezhetnek résztvevőként a koncertre, és kipróbálhatják magukat a muzsikusok sorában.