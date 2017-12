Szabad a vásár: vállról indítható rakétát ugyan nem, de minden mást beszerezhetünk

Csütörtöktől az év utolsó napjáig vásárolhatunk tűzijátékokat - Pécsett huszonhárom, Mohácson, Komlón, Siklóson és Szigetváron összesen további tizenkét helyen. Akár már néhány százasért is rendezhetünk egy kis tüzes bemutatót, de azért nem árt vigyázni, Pécsen például pár éve két erkély is kigyulladt.

Mától szombatig mini rakétát már darabonként kétszáz forintért is vehetünk, recsegő, szikrázó Sárkánytojást kétszázötvenért, míg a nagyon népszerű római gyertya 1200 forintnál indul. A legnagyobb durranásokért viszont ennél jóval többet kell fizetni: például a Happy New Year elnevezésű, 75 lövéses nagytelep harmincezer forintba kerül, igaz, azzal már valódi tűzijátékra emlékeztető műsort csinálhatunk.

Pécsett és a megye nagyobb városaiban csütörtöktől az ilyenkor megszokott helyeken, elsősorban a forgalmas tereken, utcákon, valamint a bevásárló-központok parkolóiban már felkereshetők azok a kereskedők, akik a szilveszteri bulik egyik legnépszerűbb kellékét árusítják.

A tűzijátékokra vonatkozó szabályok idén sem változtak. A lényeg, hogy a csak ebben az időszakban árusítható, nagy erejű, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékokat kizárólag felnőttek vehetik meg december 28. és 31. között.

A termékeket „elműködtetni", azaz fellőni és begyújtani csak december 31-én este hat órától szabad, és legkésőbb az újév első napján, reggel hat órakor be kell fejezni a használatuka t. Azokat az eszközöket, amelyeket valamilyen oknál fogva megmaradnak, vissza kell vinni a kereskedőkhöz, de erre korábban sem nagyon akadt a példa, nyilvánvalóan most sem kígyóznak majd a sorok elseje után a bódéknál.

Az erkélyen landoltak A figyelmeztetések dacára az év utolsó napján országszerte átlagosan 40-50 olyan tűzesethez riasztják a tűzoltókat, amelyet valamilyen pirotechnikai eszköz okozott. Pécsett például három éve a Kacsóh Pongrác utcában egy társasház második emeleti lakásának erkélyén berendezési tárgyak és egy klímaberendezés égett. A tűzoltók emelőkosárból fékezték meg a lángokat. A Rókus sétányon szintén egy lakás erkélye gyulladt ki, a térfigyelő kamerák felvételei alapján ebben az esetben is pirotechnikai eszköz miatt keletkezett a tűz.

A petárda továbbra is tiltott , ha valakit tetten érnek, akár százötvenezer forintos bírságra is számíthat. A rendőrökön kívül - akik fokozottan ellenőrzéseket hajtanak végre az év végén - a közterület-felügyelők és a katasztrófavédelmi szervek erre felhatalmazott ügyintézői is kiszabhatják a helyszíni bírságot.

A legális pirotechnikai termékek felhasználása során azért, hogy senki ne tegyen kárt saját magában vagy másban, illetve ne gyújtsa fel a lakását, nem árt az óvatosság.

A legfontosabb tudnivalók a minden eszközhöz mellékelt használati utasításban részletesen és viszonylag közérthetően megtalálhatók . Alapszabály, hogy a tűzijátékok nagy részét kizárólag szabadtéri felhasználásra tervezték, ezért a lakásban semmiképpen ne hozzuk működésbe őket.

Ugyancsak sok baleset lenne megelőzhető, ha senki nem indítaná a kezében tartva a tűzveszélyes játékokat, és nem hajolna föléjük a begyújtásuk után. Mielőtt fellőnénk a rakétákat, győződjünk meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs az útjukban és tartsuk meg a kellő távolságot is.



Képünk illusztráció.