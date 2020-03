Sírva nézték a gyerekek a szülők rablását

A rendőrség befejezte a vizsgálatot annak a párnak az ügyében, akik egy utas pénztárcáját akarták elvenni egy pécsi helyi járatú buszon - olvasható a police.hu oldalon.





Rablás és kiskorú veszélyeztetése miatt nyomozott a Pécsi Rendőrkapitányság egy 39 éves pécsi nő és 41 éves élettársa ellen.

A nő 2019. december 12-én 13 óra 30 perc körül az egyik pécsi helyi járatú autóbuszon megpróbálta kilopni a pénztárcát egy utas táskájából. Amikor ezt az utas észrevette, magához szorította a táskáját, ekkor a nő lelökte őt a buszról, majd utánament. A buszmegállóban az utast nekilökte a kerítésnek, majd a táskájából kivette a pénztárcát. A tárcát az utas visszavette, közben leszállt a buszról a nő élettársa is, majd ő is lökdösni kezdte a sértettet, de a lopás végül így is meghiúsult. Az esetet a pár gyermekei a buszról sírva nézték végig - írta a police.hu.

Beazonosításukat követően a rendőrök előállították a támadókat, majd kihallgatták őket gyanúsítottként. Őrizetbe vették őket, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a Pécsi Járásbíróság 2019. december 14-én elrendelt.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.



Képünk illusztráció.