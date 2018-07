Rendkívüli közgyűlést tartanak ma a pécsi gyermeksürgősségi központ ügyében

Szabadságuk megszakítására kérte Őri László alpolgármester a pécsi képviselőket azért, hogy ma rendkívüli közgyűlésen mozdíthassák elő a gyermeksürgősségi központ kialakításának ügyét. Kiderült ugyanis, hogy a helyi építési szabályzat módosítására van szükség a már elkészült kiviteli tervek engedélyeztetéséhez.



Még tavaly határozott úgy a kormány, hogy 14 milliárd forintból fejlesztik a gyermeksürgősségi ellátást, a nagy régióközpontokban összesen öt centrumot alakítanak ki, köztük Pécsett is.

A baranyai megyeszékhelyen 1,4 milliárd forintból valósulnak meg beruházások: létrejön egy 700-800 négyzetméteres új központ, 1000-1100 négyzetméternyi klinikarészt pedig teljesen felújítanak. A felújítások mellett komoly eszköz- és műszerbeszerzés is kezdődik, valamint szakmai továbbképzéseket is tartanak a program során.

- A gyermeksürgősségi ellátás fejlesztése Pécs mellett az ország további öt városában zajlik, az eljárás számos eleme központi irányítással halad - világított rá korábban a részletekre korábban Decsi Tamás, a PTE Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója. - A kiviteli tervek elkészültek, most szembesültünk azzal, hogy az engedélyeztetésükhöz szükség van az építési szabályzat módosítására.

Ez utóbbira kerülhet sor a ma délután hat órakor kezdődő közgyűlésen.



A professzor a további menetrendről szólva kifejtette, várhatóan ősszel megjelenhet a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési pályázat. Év végén, jövő év legelején kezdődhetnek meg a munkálatok, s abban bízik, hogy 2020 őszén fogadhatja majd az új központ a kis betegeket.