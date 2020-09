Rejtett baranyai műemlékek nyomába eredhetünk

A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében Baranya megyében is számos különleges műemlék és izgalmas, ingyenes kísérő program várja az érdeklődőket a hétvégén.

A Miniszterelnökség koordinálásával zajló országos rendezvény kiemelt célja, hogy két napra Magyarországnak a klasszikus turisztikai célpontok között nem feltétlenül szereplő, rejtett kulturális gyöngyszemei is reflektorfénybe kerülhessenek. Most egy hétvégére olyan ritka műemléképületek és különleges helyszínek is megnyitják kapuikat, amelyek általában zárva vannak a nagyközönség előtt.

Baranyában összesen 16 különleges helyszínen várják mindazokat, akik közelebbről is megismernék szűkebb hazánk kulturális értékeit. Várak, várkastélyok, a népi építészet emlékei, templomok egyaránt megtalálhatók az ingyenes megtekinthető épületek között. A két napra látogathatóvá váló rejtett, exkluzív helyszíneket szakavatott helyi önkéntes túravezetők, építészek, művészettörténészek, helytörténeti körök szakemberei mutatják be az érdeklődők számára ingyenesen, előzetes regisztrációhoz kötött formában vagy akár regisztráció nélkül.

A rendezvénysorozat részeként nemcsak a műemléki helyszíneket járhatjuk be, de izgalmas kulturális kísérő programokon is részt vehetünk. Baranyában tíz különleges eseményen várják a kicsiket és nagyokat. Animációs foglalkozás, gyógyszertári kulisszatitkok ismertetése, koncert, raktárlátogatás egyaránt szerepel a sokszínű programkínálatban.

Az Európai Tanács kezdeményezésére 30 éve indult Európai Örökség Napok (European Heritage Days) keretében rendezett rendezvénysorozat mára több, mint 50 országában nyújt ingyenes programokat, bemutatva a helyi kulturális, régészeti és természeti értékeket. Az európai, a nemzeti és a helyi kulturális identitást egyaránt erősítő esemény részeként a helyi közösségek a saját múltjukból merített történetek alapján hívják fel a figyelmet a tárgyi és szellemi kulturális örökség megőrzésének fontosságára.

A programokról további információ, valamint a regisztráció: http://oroksegnapok.gov.hu/

FONTOS: A Kulturális Örökség Napjai keretében meghirdetett összes beltéri programon a szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező! Kérjük, hogy tartsák be a legalább 1,5 méteres távolságot! Kérjük a helyszínek látogatóit, hogy tájékozódjanak a szervezők által előírt helyi járványügyi előírásokról, és tartsák be azokat! Amennyiben bármilyen COVID-19 fertőzésre jellemző tünete van, igazoltan pozitív, vagy kontaktszemélynek minősül, semmiképp se vegyen részt a programokon! A helyi programok szervezői a szükséges óvintézkedésekről, fertőtlenítésről gondoskodnak.