Poklade Budapesten: nagyszabású, a busójárást bemutató kiállítás nyílik a Hagyományok Házában

A busójárás megújuló hagyományát bemutató kiállítás nyílik Poklade címmel január 12-én a budapesti Hagyományok Háza Kallós Zoltán termében. Mohácsi művészek munkái mellett Répásy Zsolt fotográfus munkái is láthatóak lesznek.



A március 5-ig nyitva tartó nagyszabású tárlaton népi iparművészek és busóálarc-faragó mesterek munkái mellett megtekinthetők lesznek Répásy Zsolt fotós utóbbi években készült képei, amelyeken keresztül a látogatók betekintést kapnak az UNESCO által szellemi kulturális örökségként elismert mohácsi busójárás különleges és bensőséges világába - olvasható a Hagyományok Háza MTI-hez elküldött tájékoztatójában.



Répásy Zsolt fotográfus busó témájú munkái közül korábban az amerikai National Geographic egyet az év legjobb 50 fotója közé választott.

A veszprémi születésű Répásy Zsolt fotósként bejárta már a fél világot, számos cikke, képriportja, publikációja jelent már meg a nemzetközi és az ázsiai National Geographic magazinokban és az online felületeken.

Tavaly Mohácson is volt kiállítása.

- Elsősorban, sőt szinte kizárólag embereket fotózok, közösségeket, népcsoportokat a saját kulturális környezetükben, életterükben - mesélte lapunknak tavaly adott interjújában munkáiról a fotós. - Mindig az ember érdekel, és a kulturális öröksége, illetve az, hogy erre hogyan vigyáz, hogy ápolja, hogy viszi tovább, hogy tartja fent. Ez lehet akár kézművesség, népművészet, zene, viselet, bármi. Ilyenkor mindig a saját kíváncsiságom hajt, egyszerűen csak szeretném minél jobban megismerni az adott témát, embereket, a közelükben lenni, hallgatni őket, beszélgetni. Erre kiváló eszköz a fotózás.

A fotográfus szívesen járja a világot és készít képeket érdekes emberekről, helyekről. Többször járt Erdélyben, Kalotaszegen, az elmúlt négy évben többször utazott Afrikába. Ugandában egy önkéntes orvosi misszió munkáját dokumentálta, Nigériában és Szenegálban számos népcsoportot fotózott. Mohácson szintén többször járt, nagyon szeret ide visszatérni. Úgy fogalmaz hazajár.

- Gyerekkoromban voltam először busójáráson a 80-as években. Már akkor elvarázsolt, de igazából négy éve, amikor egy fotós barátommal eljöttünk megint a Busók földjére és teljesen véletlenül belecsöppentem a hétfői házalásba - előtte nem is tudtam, hogy ilyen létezik - valójában akkor szerettem bele a hangulatába, az egész eseménybe. Nagyon tetszett az egészet körülölelő titokzatosság, a játékosság és a hagyományhoz való hűség.

Zsolt először öt éve fotózta a busójárást, azóta minden évben új ötletekkel és elképzelésekkel tér vissza, hogy megörökítse azt.

- Nagyon örülök annak, hogy a fiatalok, gyerekek is ápolják a hagyományt és fontosnak tartják, hogy fennmaradjon. Jó látni, hogy évről-évre egyre több busó van. Az állandó változás egy teljesen természetes folyamat, de nem minden változást tartok pozitívnak. Például fontosnak tartom megemlíteni a maszk jelentőségét, az álca, a személyazonosság elrejtése, a busó titokzatossága olyan, amire figyelni kell, mégis mostanában látok a maszkjukat a kezükben cipelő fiatalokat is, ezt nem lenne szabad. Ettől eltekintve úgy gondolom , hogy egyre népszerűbb a busójárás, egyre több turista érkezik belföldről és külföldről is, ami nagyon jó, hisz a város jó hírét öregbíti és a busójárás hírét viszi a világban.

A fotós nagy lelkesedéssel lesz részese minden évben az eseménynek, szerinte belülről, egy csoport vendégeként, vagy részeként megélni a busójárást egészen más. Alkalom nyílik mély beszélgetésekre, a hagyomány apró finomságainak még mélyebb megértésére és természetesen a jó mohácsi "busóbor" és pálinka kóstolására is.

-A busójárás régóta a szívügyem, ameddig csak tehetem, minden évben tervezek visszatérni. Vannak még ötleteim amikkel remélem évről évre valami újat tudok megmutatni ebből a csodálatos tradícióból - mondta a jövőbe nézve Zsolt.

A budapesti kiállításon megtekinthetők lesznek Kolbe Mihály grafikus és festőművész farost lemezre készített különleges busó témájú alkotásai is, amelyek egy mohácsi maszkfaragó mester saját gyűjteményéből származnak.



A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumból és a helyi Népi Iparművészektől érkező tárgyak segítségével az érdeklődők párhuzamot állíthatnak múlt és jelen között, megismerhetik a hagyomány régi és napjainkra megújult elemeit.

Mint írják, a farsangi szokásoknak, így a mohácsi busójárásnak is elengedhetetlen velejárója a zene és a tánc. A kiállításmegnyitó vendége lesz a Poklade zenekar, amely a mohácsi busókkal tánctanítással egybekötött dél-szláv táncházat is tart. A poklade kifejezést a mohácsi sokácok a farsang megnevezésére is használták, de a szó átöltözést, átváltozást is jelent.