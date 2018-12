Pécsiekről, pécsieknek: a jelek szerint nagyon bejön a nézőknek az új Pécs TV

Szeptemberben indult el vadonatúj formában a Pécs TV. Lapunknak adott interjújában Müller-Takács Nikolett projektvezetővel beszélgettünk a csatorna nézettségéről, jövőbeni terveikről.



- Milyen a csatorna jelenlegi nézettsége? Vannak már pontos adatok?



- Nézettséget jelenleg még nem volt alkalmunk mérni, és nem is szerettünk volna. Tavasszal szeretnénk majd egy pontos mérést készíteni. A visszajelzések alapján azonban meglepően sokan néznek minket. Ez nagyon pozitív visszacsatolás volt a számunkra. Engem is úton-útfélen megállítanak, akár a gyermekem iskolájában, de még a postán is, és jelzik, hogy nézik a csatornát. Hivatalos adataink tehát még nincsenek, de a visszajelzések alapján kivehető, hogy nagy számban néznek minket az emberek. Egyrészt szájról-szájra, az ismeretségi körünkben terjedt a hír, hogy megújult a csatorna, de a Facebookon is elkezdtek követni minket a pécsiek. A szerkesztőség oldalára is nagy számban érkeznek pozitív hangvételű levelek, többen gratuláltak nekünk s örülnek a csatorna megújulásának.

- Mely műsorokat nézik a legtöbben?



- A legnépszerűbb műsorunk a Híradó. Ez hétfőtől péntekig minden este hét órától mutatja be Pécs legfrissebb történéseit, információit. Hívunk mindig beszélgető partnert is, éppen az aktuális témákhoz kapcsolódóan. Véleményem szerint ez a műsor élvezi a legnagyobb nézettséget. Emellett a Rajt című sport műsorunkra és a Tónus kulturális magazinra is sok visszacsatolás érkezik. Amit még kiemelhetnék, az a Portré és a Pécs Lexikon. Ebben a műsorban több munka is van, de ennek megfelelően el is hozta a várt nézettségi szintet.

- Milyen új programokkal készülnek a jövőben, mire számíthatunk?



- Erről bővebb információkat még nem szeretnénk elárulni. Annyit mondhatok, hogy sok új műsort tervezünk a jövőben, már megbeszélést is tartottunk ezzel kapcsolatban. Fontos megemlítenem, hogy januártól új struktúránk is lesz. Az elmúlt három hónap volt a felvezető időszak - ami most jár le - s pont ezért gondoljuk újra a programokat. Új kulturális és közéleti műsorokra egészen biztosan számíthat majd a közönség. Sőt, próbálunk majd a kisebb korosztálynak is kedvezni.

- Lehet-e a csatorna nézettségét korosztályokra bontani?



- Nem hinném. Minden műsorunkat feltöltjük a Youtube csatornánkra is - mivel a fiatalabb korosztályt inkább az interneten lehet elérni. De ők ugyanazt a műsort látják, mint ami a TV-ben is megy, ami Pécsett és Pécs környékén is nézhető. A műsor szerkezetét úgy próbáltuk kialakítani, hogy minden korosztály megtalálja saját érdeklődési körének a megfelelőt. Ezért is van kulturális, sport és közéleti témájú adásunk, hogy teljes spektrumot lefedjünk.

- Mi a Pécs TV legfőbb küldetése?



- Mi lokálpatrióták vagyunk. Nekem mindig az volt a legfőbb célom, - mivel rengeteg más csatorna közül válogathatnak az emberek - ha valaki a Pécs TV-re kapcsol, azt azért tegye, mert a Pécsett történtekről szeretne informálódni, és mert gyermekét, a nagyszüleit, a rokonait, a barátait, esetleg önmagát szeretné látni a tévében. Szeretnénk, ha ez a csatorna a pécsiekről a pécsieknek szólna. Egy kisebb sportesemény, kulturális rendezvény is ugyanolyan fontos, mivel pécsiek a főszereplői. Mindent, ami itthon történik, azt mi bemutatjuk.