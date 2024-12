Pécsi Mikulás mindenre felkészült, arra is, ha esetleg egy gyermek meghúzná a szakállát

Egész évben köztünk él, ám civilben alig-alig ismerik fel. Szerencsére, mert Pécsi Mikulásnak pont ez az egyik vonzereje, varázsa. Miklós napján, illetve már előtte azonban előveszi a szép „munkaruháját", majd elindul a vármegyeszékhely utcáin, terein, mert a személyes találkozásokat sokra becsüli. Ajándékokat is osztogat, de nem annak értéke számít neki, hanem a hétköznapi beszélgetések ereje, üzenete kerül érdeklődése középpontjába. Leleplezni egyszerűen bűn lenne.

Miért is kéne meghúzni a Mikulás szakállát? Talán azért, mert több szülő is erre szokta biztatni a csemetéjét. Ez jellemzően nem gyermeki ötletként merül fel, inkább korábban elfojtott apai vágyak öltenek így testet. Pécsi Mikulás azonban az ilyen esetekben sem zökken ki bölcs, megértő szerepéből.



- Azt szoktam mondani, más emberek arcszőrzetének cibálási ötlete szinte senkinek a kobakjából nem szokott kipattanni. Az enyémet bárki megfoghatja, de nincsen semmi jelentősége. Ezzel aztán tovább is léphetünk a kérdéskörön. Egyszer valaki felvetette, mi történne, ha elgáncsolna. Egy kamasz, magát vagánynak képzelő srác végül megszelídült, inkább az egész kis csoportja dalra fakadt a kedvemért, majd kapott érte szaloncukrot. Békességben váltunk el, miközben mindannyian élményekkel gazdagodtunk.



- Mi történne, ha valaki merő rosszindulatból megkísérelni „leleplezni", felfedni a személyét?



- A világon semmi értelme sem lenne. Hiszen rögtön eltűnne a korábbi egyéniség, majd újjászületne, egyetlen másodperc alatt. Egy társam azt találta ki, a „Mikulás mi vagyunk, közösen". Tehát ballépés lenne belesni a ruha alá, mert a csoda nem ott rejtőzködik. Hanem a fejekben, a lelkekben. Egy hagyományt viszünk tovább. Aki gyerkőcként megkapta az élményt, az szívesen adja azt tovább az utódjainak. Mi meg ezt közvetítjük. Helyes gondolatokat, békés eszméket terjesztünk.



Névjegy Pécsi Mikulás kora ismeretlen, polgári fogalakozása nem nyilvános. De komoly nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező személy: Egyfelől a World Santa Claus Congress tagja, másrészről a Moszkvai Mikulás Egyetem hallgatója, vagy tanára, ez még bizonytalan. Egyébiránt gyakran szokott felszállni a helyi járatú buszokra, de egyszerű gúnyában lehetetlen kiszúrni az utasok közül. Év közben kevesebb a dolga, olyankor a leveleket gyűjti, válaszokat ír, amiket postán fel is ad, távoli országokba is, nem csak az ittenieknek címezve.

- Ha már itt tartunk, a szarvasokat hol szokta hagyni?



- Fenn, a Mecsekben. Itt, a nagy forgatagban, a belvárosban talán meg is rémülnének, meg nyilván mindenki répával kínálgatná őket. A hegytetőn, ahol a televíziós adótorony áll, télen ott világít egy piros pont. Az az egyik társam orra, innen, lentről is lehet látni, ha nincsen túlságosan nagy köd a magasban. Olykor eltűnik a folt, néha nekik is szükségük van pihenőre, kikapcsolódásra.



- Érte már komoly meglepetés a pályafutása során?

- Egy esetben egy amúgy virgonc kislány arról érdeklődött, kap-e ajándékot a Mikulástól december 6-án? Azt feleltem, szinte bizonyosan. Mire feltette a nagy kérdést, hogy ezt írásba tudnám-e neki adni. Kiderült, előtte valami rossz fát tett a tűzre, ezért biztosra akart menni. Végül a nagymamája megsúgta nekem, azért a jutalom nem fog elmaradni, de szóba került a kiürülő puttony lehetősége is az unokának.



- Szóval nevelési célzattal is lehet várni a nagy napot?

- Létezik ilyen út is, de fenyegetőzni nem illik a mi nevükben. Egy alkalommal például egy csöppnyi legényke szinte rohant utánam, mert el akarta mondani a többstrófás verset, amit miattam tanult meg. Bár már nagyon áztam-fáztam, mégis meghallgattam a télben. Csalódottan mégsem engedhettem volna haza őt!