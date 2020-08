Pécs egyik új ékköve lehet a felújított Ferencesek utcája - Véget értek a munkálatok

Csütörtökön hivatalosan is átadták a felújított Ferencesek utcáját. Az új pécsi városvezetés az eseményre nem hívta meg Kővári Jánost, az ÖPE frakcióvezetőjét, sem a város korábbi irányítóit, akiknek köszönhetően megvalósulhatott a beruházás. Kővári János közleményt adott ki.

A közelmúltban fejeződött be a Ferencesek utcáján a rekonstrukciós munka, immár egy megszépült sétálóutcát vehettek birtokba a pécsiek és a turisták. Noha a munkák most értek véget, azonban mint Kővári János, a belváros önkormányzati képviselője felhívta rá a figyelmet, az előzmények a 2014-es Fenntartható Városfejlesztési Koncepció és Stratégia elkészítésééig nyúlnak vissza.

- Ennek keretén belül szakértőkkel fogalmaztunk meg javaslatokat, többek között azt, hogy a belváros nyugati részét kellene erősíteni, hiszen a Király utca-Széchenyi tér-Irgalmasok utcája már az EKF-program idején jelentős fejlesztéseken esett át - vázolta Kővári János. - Másrészt az ÖPE már 2016-ban megkérdezte a pécsieket, milyennek szeretnék látni a belvárost, és egyértelmű többséget kapott, hogy több zöldet látnak szükségesnek.

2016-ban az ÖPE - bevonva sok civil szervezetet, a helyi vállalkozókat is - kialakított egy koncepciót arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőségei vannak a zöldítésnek a belvárosban, ezen területek egyike volt a Ferencesek utcája.

Ezután a Zöld Város pályázati kiírásban elkészült a terv 2017-ben, 2018-ban pedig ennek alapján kezdődött meg a munka.

Mint Kővári János felhívta rá a figyelmet, pont az előrelátás miatt döntöttek úgy a korábbi városvezetés idején, hogy nemcsak egy burkolatfelújítás készül el, hanem előzetesen teljes közműcserét is végrehajtanak

- így kisebb az esélye, hogy javítás miatt hamarosan fel kelljen bontani az új díszburkolatot. Így viszont nem "csak" a mintegy 400 milliós felújítás zajlott, hanem a közműfelújításokkal együtt körülbelül 1 milliárdos fejlesztés folyt le, és ez természetesen időben is tovább tartott.

A megújult Ferencesek utcája

- El kell mondjam, hogy több zöldet szerettünk volna a Ferencesek utcájában, eredetileg egy várostörténeti fasort terveztünk kialakítani.

Azonban be kellett látni, hogy a földben futó közművek nagy száma miatt ez nem valósítható meg, így születtek meg a mostani, térburkolathoz illeszkedő, vázába ültetett zöldfelületek, ültettek kisebb gyökérzetű növényeket - mondta Kővári János.

Ugyanakkor most az utcakép egésze megszépült, a belváros új, valódi főtengelye lehet a Ferencesek utcája - tette hozzá a képviselő, majd így folytatta:

- Ezzel a beruházással a Ferencesek utcája gazdasági pozíciója is tovább javulhat. Már 2014-ben is a belváros újra élettel való megtöltése volt a célunk, 2019 óta belvárosi képviselőként is ezen dolgozom - mondta Kővári János, hozzátéve, egyértelműen a helyi, kisvállalkozások helyzetbe hozása a célja, nem újabb multik, monstrumépületek létrehozása. Ennél sokkal fontosabbak a terek, ahol össze tudnak jönni az emberek, s ha kell, alkotni is tudnak, fogalmazott.

Kővári János kiemelte, a munkában nagy segítséget jelentett, hogy Csizi Péter korábbi országgyűlési képviselő támogatta az elképzelést, és számos ízben nyújtott segítséget. Ugyanakkor hozzátette, sajnálatosnak tartja, hogy bár Péterffy Attila polgármester csütörtökön átadja a megszépült sétálóutcát, az eseményre tudomása szerint azokat nem hívták meg, akik nagyon sok energiát és munkát fektettek abba az elmúlt években, hogy a belváros sétálóutcája Pécs éke lehessen.