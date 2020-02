Összerúgta a port Pogány és a Magnus, elrepülhet Pécsről a repülőgépgyár

Juhász Zoltán: nem mi vagyunk a felelősek

Az idézett nyílt levélben Juhász Zoltán polgármester kiemelte, nem felelősek a szennyvízbekötéssel kapcsolatos problémákért, hiszen - ahogy az adásvételi szerződésben is rögzítették - a vevő ismerte a telek adottságait, a szükséges információkat beszerezte.

A község vezetője felvetette, hogy a társaság esetlegesen hibásan elvégzett előkészítő felmérései okozták a problémát.

Juhász Zoltán arra is kitért, hogy a Magnus több mint 56 millió forintos kártérítési igényének szerinte nincs alapja, és megemlítette azt is, hogy a telek másik eladójával, Pécs városával szemben nincs ilyen követelése a cégnek.