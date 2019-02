Önkéntesekkel bővült a Kórházlelkészség csapata

A betegek világnapjának előestéjén keresztet és megbízó levelet vettek át Udvardy György pécsi megyéspüspöktől azok az önkéntesek, akik ezentúl pasztorációs feladatot látnak el a Pécsi Egyházmegye Kórházlelkészségén.

A megyéspüspök prédikációjában a tanítványi lét megélésére bíztatva küldte szolgálatba az önkénteseket. „Tanítványok vagytok és tanítványok lesztek. Semmi mást nem kér az Úr, minthogy az Ő szavára merjétek kivetni a hálót. Nem mást viszünk örömhírként, mint Krisztust, aki értünk fölfeszíttetett, meghalt, de föltámadott."

Az önkéntesek heti rendszerességgel fogják látogatni a kórházakat, hogy a rászorulóknak vagy a hozzátartozóknak, de akár az egészségügyi intézmények dolgozóinak is lelki segítséget nyújtsanak.

A Kórházlelkészséget Dohány Zoltán plébános vezeti. „Ismerjük Jézus parancsát, nyugodtan mondhatjuk parancsnak vagy felszólításnak: beteg voltam és meglátogattatok. Ez nem csak arra vonatkozik, hogy a papok menjenek a betegágyhoz és szolgáltassák ki a szentségeket, ami természetesen nagyon fontos, de az is fontos, hogy a betegekkel elbeszélgessenek, meghallgassák őket. Ez lehet papi feladat is, viszont jól tudjuk, hogy Pécs városában azért elég sok a kórházi, klinikai ágy. Éppen ezért, ahhoz, hogy mindenhol meg tudjunk jelenni és valóban időt is tudjunk szentelni azokra a betegekre, akik kérik az elbeszélgetést - nagy szó ez, hogy kérik a lelki gondozást -, emberek kellenek, ahogy hallottuk a mai evangéliumban. Nélkülözhetetlenek az önkéntes beteglátogatók." - fejtette ki Dohány atya, aki a kórházlátogatás mellett koordinálni is fogja a csapatot.

A megyéspüspök fontosnak tartja a papok feladatkörébe tartozó betegellátás szervezett formában történő végzését. A kórházlelkészség keretében laikus önkéntesekkel együttműködve, szakszerűen, hatékonyan és szervezetten igyekeznek szolgálatot teljesíteni.

„Minden olyan vigasztaló szó vagy gesztus, ami egy-egy betegágynál elhangzik, megtörténik akár családban, akár otthonokban, akár egészségügyi intézményekben, kórházakban egészen biztos, hogy Istennek az irgalmát viszi közel az emberhez. Ugyanakkor szükség van arra, hogy egyfajta szervezettséggel, szakmai felkészültséggel mind a betegek, mind a hozzátartozók, mind az ápolók, az orvosok támogatására legyünk. Hiszen ez a kitettség nem csak a betegekre vonatkozik, hanem mindazokra, akik a betegséggel napról-napra találkoznak, és ezt a szolgálatot végzik értünk, emberekért, akiknek az élete itt a földön egyszer befejeződik. Hogy ez milyen minőségben történik, a remény ébrentartásával-e, ez pedig a mi szolgálatunkon múlik." - mondta Udvardy György megyéspüspök.

r

A kórházlelkészséggel kapcsolatba lépni egy 24 órás telefonos ügyeleti számon lehetséges, amely a 06-30/70-20-133-as számon hívható. E-mailen keresztül pedig a [email protected] címen tudnak üzenni az érdeklődők.