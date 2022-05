Nyáron átköltözik a Fogászati és Szájsebészeti Klinika a vadonatúj központba

Műszakilag kész a PTE Általános Orvostudományi Karának Preklinikai Kutatólaboratóriuma, a nyáron várhatóan átköltözik a vadonatúj Fogászati Oktató Központba a Fogászati és Szájsebészeti Klinika, javában zajlik a Szimulációs Oktatási Központ bővítése, készül a Janus Pannonius Klinikai Tömb és az orvoskar épülete közötti, mintegy 6000 négyzetméteres, kétszintes parkolóház, mindezek mellett pedig, a közösségi igényeknek megfelelően elkészültek a tervcsomagok az orvoskari bázisok és környezetük átalakítására, modernizálására.

A várható fejlesztéseket dr. Nyitrai Miklós, a pécsi orvoskar dékánja ismertette. Elmondta, fejlesztési csomagokban gondolkodnak, melyek kialakításakor figyelembe vették az igényeket ahhoz az általános célhoz igazodva, hogy az innováció eredményeként a kar munkatársak és hallgatók jobban érezzék magukat.



A Minusplus budapesti tervező és designer irodával még 2020-ban dolgozták ki a Campus Cooperationist, ami egy építészeti víziót vázol fel. Ennek folytatásaként hamarosan megszületik a LocusCooperationis, ami a vízió helybéli megvalósulását mutatja be.

A következő 2-4 év zászlóshajós fejlesztései között említette a Gádoros-épületet, melynek helyét egy központi, klinikai gyógyszertár és a hozzá kapcsolódó ipari-biotechnológiai facilitás veszi át, illetve azt is, hogy új épületben keresnek helyet az Orvosi Genetikai Intézetnek.



Gondolkodnak egy in vitro diagnosztikai tömbben, különálló, új kubatúrás, nagy létesítményként, ahova a Pathológiai, az Igazságügyi Orvostani, a Mikrobiológiai, a Laboratóriumi Medicina, valamint az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet is beköltözhet. Utóbbiak szakmailag szorosan összekapcsolódó egységek, amik egy helyre szervezetten, azonos célhoz kötődően tervezett infrastruktúrában a betegek hasznára is válhatnak, könnyebb megközelíthetőségük és hatékonyabb együttműködésük révén.



A Honvéd utca 3-as szám alatti épületet hallgatói szolgáltatóközponttá alakítanák, melyben a főépületben található szolgáltatóegységek is helyet kapnának. Az új elméleti tömbbe átköltözött intézetek mellé újabb három érkezik, így a szabad terek újrahasznosítása is a tervek részét képezi. Bővül az orvoskari könyvtár, a Népegészségtani Intézet helyén pedig egy több száz négyzetméteres, modern, nyitott iroda lesz.



Új köntösbe bújnak a régi elméleti tömb közösségi terei is, új bútorzatot és világítástechnikát kapnak, ahogy a vizesblokkok és a légtechnika is újjászületik. Az új, ultramodern elméleti tömb szisztémájának mintájára fejlesztik az audiovizuális rendszert, újragondolják a Szigeti útra néző parkot is, ahol közlekedőfolyosókat és térfigyelő kamerarendszert is kialakítanak. A dékán szavai szerint a park és a könyvtár felújítása a soron következő két látványos beruházás.



A fejlesztések révén fokozatosan enyhül a parkolás problémája is: az épülő emeletes parkoló mellett a campus visszakapja azt a több mint száz helyet is, ami a beruházás miatt foglalt volt. További helyeket alakítanak ki az ugyancsak felújításra váró Biokémiai Intézet és a Szigeti út közötti területen, meghagyva a fákat, kímélve a zöld területet.